Rotenturm: Kindergarten-Neubau nimmt Fahrt auf

Der Neubau des Kindergartens war in Rotenturm an der Pinka seit Jahren ein leidiges Thema. Der alte Kindergarten war in die Jahre gekommen, ein neuer notwendig. Im vergangenen Jahr einigte man sich schließlich nach vielen Gesprächen auf einen kompletten Neubau.

Dieser startete Anfang des Jahres - und ist mittlerweile schon weit fortgeschritten. Bürgermeister Manfred Wagner nach der ersten Bauphase: „Das Erdgeschoß steht bereits, jetzt machen sich die Arbeit dran, das Obergeschoss zu errichten.“ Auf der Baustelle herrscht seit Wochen Vollbetrieb, so Wagner.

„Die Fertigstellung ist schon für Dezember angedacht. Wenn es Jänner oder Feber wird, bin ich aber auch glücklich.“ Im neuen Gebäude wird insgesamt weit mehr Platz sein als bisher. Für die Zeit des Baus sind die beiden Kindergartengruppen sowie die Kinderkrippen-Kids weiterhin in der Mehrzweckhalle in Siget und im Vereinshaus in Rotenturm untergebracht.

