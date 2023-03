1. Klasse Nord: Nickelsdorf und Neudorf gut drauf

Werbung

NICKELSDORF – FRAUENKIRCHEN 5:0. Es war von der ersten Minute an eine klare Angelegenheit. Die Frauenkirchner kamen über die gesamten 90 Minuten hinweg, zu wenig nennenswerten Möglichkeiten und der Zug des ASV Nickelsdorf schien keine Bremse zu haben, vor allem jener von Matus Rybansky, der vier Mal jubeln durfte. „Wir haben hochverdient gewonnen“, freute sich Sektionsleiter Michael Liedl. Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl meinte: „Leider hat uns der Biss gefehlt und durch Eigenfehler gerechterweise verloren.“

ASV NICKELSDORF – SC FRAUENKIRCHEN 5:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (10.) Rybansky, 2:0 (40.) Rybansky, 3:0 (63.) Rybansky, 4:0 (88.) Horvath, 5:0 (91.) Rybansky. Reserve: 0:1 (Szecsenyi). SR: Molnar (N: gut / F: gut).- Nickelsdorf, 123. Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Orosz, Kellner (90. Morsky), Weisz (55. Kovacs), Hareter; Varga; Rybansky. Frauenkirchen: Weidinger; Ettl (55. Birschitzky), Weigl, Kiss, Martinov; Gollowitzer (90. Grießer), Haszonits, Schmid, Turna (64. Bauer), Szöllös; Kissak.

OGGAU – NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 2:4. Oggau hätte bereits früh in Führung gehen können, doch der Ball ging nur an die Latte. In der 23. Spielminute stellte Daniel Lamster nach einem Standard auf 0:1 (23.) für die Neudorfer, doch damit war es nicht getan. Innerhalb der nächsten drei Minuten fielen weitere zwei Treffer und plötzlich war die Gastmannschaft mit 0:3 vorne (24. Sebastian Schuber, 26. Christopher Pinter). Der UFC Oggau kam jedoch voller Motivation aus der Kabine, wollte das Spiel noch drehen und tatsächlich kamen sie durch Kevin Schmit schnell auf 1:3 heran (50.). Auch nach dem Tor blieben die Hausherren dominant und waren dem 2:3 näher als Neudorf/Parndorf dem 1:4, doch ein gut zu Ende gespielter Konter der Gäste stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her (70., Schuber). Kurz vor dem Abpfiff veranstaltete Andreas Werner noch Ergebniskorrektur (91.), doch die drei Punkte wanderten auf das Konto der Firmkranz-Truppe. „Die Moral hat gepasst, doch wir haben das Spiel leider innerhalb von fünf Minuten hergegeben“, so Oggau-Trainer Wolfgang Mayer. „Es war die erwartet schwierige Begegnung, sie haben uns wirklich alles abverlangt“, gab der Juniors-Coach zu.

UFC OGGAU – SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 2:4 (0:3).- Torfolge: 0:1 (23.) Daniel Lamster, 0:2 (24.) Schuber, 0:3 (26.) Pinter, 1:3 (50.) Schmit, 1:4 (70.) Schuber, 2:4 (91.) Andreas Werner. Reserve: 3:1 (Schmidt, Mad, Prieler; Felcan). SR: Lang (O: gut / N: schwach).- Oggau, 100. Oggau: Markus Werner; Faustmann (70. Pichlhöfer), Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer; Salomon (77. Julian Schmit), Pejic, Hamdaoui, Andreas Werner; Schummi (65. Florian Kucher); Kevin Schmit. Neudorf/Parndorf: Luntzer; Hudec, Daniel Lamster, Belmenen, Panic (80. Mitrovic); Lieskovsky, Thomas Lamster, Hoffmann; Pinter, Schütz (56. Thalhammer), Schuber (73. Savoric).

NSC JUNIORS – BREITENBRUNN 0:1. Die erste große Gelegenheit gehörte den Hausherren, als Angreifer Marc Kobor den Ball per Kopf nicht im Tor unterbringen konnte. Es war wie ein Weckruf für die Gäste, die einen individuellen Fehler der Neusiedler nutzten und im Namen von Maximilian Moro auf 0:1 stellten (13.). Ab diesem Zeitpunkt hatten die Juniors keinen Zugriff mehr aufs Spiel und der SC Breitenbrunn dominierte das Geschehen. Es war ein völlig anderes Gesicht der Cadek-Truppe als noch die Woche zuvor. Kurz vor Schluss wurde es noch einmal gefährlich, als Kobor die Kugel gegen die Latte köpfte. „Im Großen und Ganzen hätten wir auch vier Treffer erzielen können, wobei wir auch Glück hatten, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, wie der Ex-Breitenbrunn-Coach erklärte. „Wir haben uns zu wenig gegen diese Niederlage gewehrt, denn es wäre mit Sicherheit mehr drinnen gewesen“, meinte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick.

NSC JUNIORS – SC BREITENBRUNN 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (13.) Moro. Reserve: 3:0 (Pichler, Mieselberger, Chakabkab). SR: Radl (N: Durchschnitt / B: sehr gut).- Neusiedl, 250. Neusiedl: Misutka; Pittnauer (45. Georg Haider), Akbiyik, Johannes Haider, Sonnleitner; Reeh (78. Graßl), Benen Mcgirr, Ibrahimovic (78. Spielbüchler), Matej Maas (63. Maletschek); Kobor, Toth. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Ettl, Gross; Strahammer, Millner; Kocis, Schneider (86. Raithofer), Moro; Hudak (87. Frank).

ZURNDORF – GOLS 1:1. Die ersten 45 Minuten waren ein reines Abtasten beider Mannschaften, die sich mehr aufs Verteidigen als aufs Angreifen konzentrierten. Im zweiten Durchgang hatte Gols Rückenwind und wusste diesen auch auszunutzen. Ein unhaltbarer Halbvolley von Thomas Kettner brachte die Gäste mit 0:1 in Führung (61.), doch damit war das Match noch nicht gegessen, denn die Mannschaft von Andreas Preisinger verschuldete knapp zehn Minuten vor Ende noch einen Elfmeter, den Zurndorf-Kapitän Manuel Pethö zum 1:1 verwertete (81.). „Es war ein offener Schlagabtausch und alles in allem ein gerechtes Unentschieden“, stellte ASV-Trainer Markus Geissler fest. „Im Großen und Ganzen geht das Ergebnis so in Ordnung“, versicherte der Gols-Coach.

ASV ZURNDORF – SV GOLS 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (61.) Kettner, 1:1 (81.) Pethö. Reserve: 0:2 (Lukas Weiss, Forster). SR: Tekeli (Z: sehr gut / G: Durchschnitt).- Zurndorf, 100. Zurndorf: Reif; Skuta, Kekl (78. Salzer), Dziaba, Szoka; Meixner (45. Dürr), Prakisch, Wrba, Unger (85. Wohlfahrt); Hrncar (45. Lambert), Pethö. Gols: Denk; Schmelzer, Sommer, Limbeck, Maximilian Weiss; Zwinger (90. Krutzler), Frank (81. Klenner), Glenda, Ziniel; Kettner, Roiss (88. Lukas Weiss).

JOIS – HORNSTEIN 1:0. Die Hornsteiner gingen nach dem 0:0 auswärts in Apetlon als Favorit in diese Begegnung, doch die bessere Mannschaft an diesem Tag war der FC Hill Jois. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und waren dominant. In der 61. Spielminute führte eine Kettenreaktion aus individuellen Fehlern der ASV-Abwehr zum verdienten Führungstreffer des Tabellenschlusslichts (73., Marek Matias). Obmann Stellvertreter Christian Scherry: „Wir waren von der ersten Minute an super bissig und präsent.“ „Meine Leistungsträger sind derzeit leider nicht in Form und auch die gesamte Mannschaftsleistung ließ sehr zu wünschen übrig“, wie Hornstein-Betreuer Sebastian Reinprecht bedauerte.

FC HILL JOIS – ASV HORNSTEIN 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (73.) Matias. Reserve: 2:2 (Döcker 2, Lux, Huber). SR: Reinprecht (J: Durchschnitt/ H: schwach).- Jois, 80. Jois: Kostolansky; Hackl, Kientzl, Kordanic, Takac (80. Sert); Matias, Safarik; Majchut, Huber (89. Nief), Cinege; Dasko. Hornstein: Ferko; Niklas, Gaubmann, Sara, Reich; Sadowski; Wörndl, Toth (76. Wady); Kusolits, Baumgartner (45. Kovacs), Saadi.

EISENSTADT – APETLON 1:6. Die Hauptstädter erwischten den besseren Start und kamen zu der ein oder anderen guten Möglichkeit, allerdings ohne Torerfolg. Kurz vor der Pause erzielte Cristiano Barbosa einen Elfmeter zum 0:1 (43.) und Sebastian Lentsch erhöhte mit einem Traumtor aus gut 30 Metern auf 0:2 (44.). Nach der Pause drückten die Eisenstädter und Marco Pasterniak verkürzte auf 1:2 (56.). Es wurde nochmal spannend, doch nach dem 1:3 für Apetlon war das Match gelaufen. Die Seewinkler spielten sich in einen Rausch und gewannen schlussendlich mit 1:6. „Unsere Chancenauswertung ließ leider wieder zu wünschen übrig“, so SCE-Pressesprecher Christoph Brenner. SCA-Trainer Christian Pinter: „Wir hätten gegen Ende hin sogar noch höher gewinnen können, wobei Eisenstadt uns auch unter Bedrängnis gebracht hat.“

SC EISENSTADT – SC APETLON 1:6 (0:2).- Torfolge: 0:1 (43.) Barbosa, 0:2 (44.) Lentsch, 1:2 (56.) Pasterniak, 1:3 (70.) Barbosa, 1:4 (72.) Barbosa, 1:5 (85.) Petrak, 1:6 (92.) Barbosa. Reserve: 2:1 (Covaciu, Herrmann; Leurer). SR: Pllana (E: schwach / A: gut).- Eisenstadt, 100. Eisenstadt: Müllner; Pölzelbauer, Maliqi, Habeler, Jivici; Bierbaum, Jakovljevic, Fischer, Pasterniak (77. Özkan); Kampitsch, Vokshi (45. Berisha). Apetlon: Strapak; Slehofer, Haider, Petrak, Pethö; Spodniak; Fandel (77. Scheiblhofer), Nemec, Toth; Lentsch (85. Fleischhacker), Barbosa.

RUST – PODERSDORF 3:2. Die zu favorisierenden Ruster brauchten fast eine halbe Stunde, bis sie die dominierenden Podersdorfer besser unter Kontrolle bekamen. Das 1:0 fiel in Minute 38, als Gergö Nemeth den Ball ins kurze Eck einschob. Die Einwechslung von Alexander Petermann auf Seiten der Heimmannschaft brachte nochmal ordentlich Aufwind und der SC Rust führte nach 57 gespielten Minuten klar mit 3:0. (53., Matthias Klenner, 57., Thorsten Lang). Nach diesem Rückschlag bewies der UFC Podersdorf Moral und kam auf 3:2 heran (73., Benjamin Nagy, 88., Martin Leiner). Kurz vor Spielende hätte es Handelfmeter für Podersdorf geben können beziehungsweise müssen, doch der Pfiff blieb aus. Rust-Obmann Thomas Balogh: „Am Schluss mussten wir noch zittern, aber so ist Fußball.“ „Wir müssen in gewissen Situationen einfach noch abgebrühter werden, abgesehen von der Moral, denn die passt“, analysierte UFC-Betreuer Franz Ziniel.

SC RUST – UFC PODERSDORF 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (38.) Nemeth, 2:0 (53.) Klenner, 3:0 (57.) Lang, 3:1 (73.) Nagy, 3:2 (88.) Leiner. Reserve: abgesagt. SR: Kuzat (R: Durchschnitt / P: schwach).- Rust, 100. Rust: Ackermann; Prokop, Steinhauser, Hahnenkamp, Kummer (78. Milenkovic); Mandalovic (45. Petermann), Kovacs; Klenner (78. Müllner), Lang (61. Maksimovic), Bohac (61. Michael Balogh); Nemeth. Podersdorf: Köllö; Bujtas, Leiner, Lentsch, Lackner (61. Packo); Kominak, Nemeth, Mucha, Hrdina, Nagy; Püspök.