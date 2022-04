Rusts Kicker: Aller schlechten Dinge sind sechs

Werbung

8. Oktober 2021, St. Georgen: Der SCF Rust unter der Führung von Spielertrainer Özgür Nurlu schwebt auf Wolke sieben. Nach einem 7:0-Kantersieg beim Schlusslicht in St. Georgen, waren die Ruster Tabellenführer. Ohne Niederlage und mit bereits sechs Punkten Vorsprung auf einem Nichtaufstiegsplatz. Alles schien perfekt zu laufen, doch mittlerweile weiß man, der Schein trügte damals.

Zurück in der Gegenwart bleibt nämlich jener 8. Oktober das Datum des letzten Sieges des Aufstiegskandidaten. Was folgten waren Niederlagen gegen Nickelsdorf, den Lokalrivalen Oggau und seit Beginn der Frühjahrsmeisterschaft weitere Niederlagen gegen Zurndorf, Halbturn, Steinbrunn und eben am Wochenende gegen Gols. Aus der ungeschlagenen Tabellenführung wurde plötzlich Platz vier. Auf den jetzigen Tabellenführer Steinbrunn fehlen bereits 13 Punkte, auf Oggau und Illmitz bei einem Spiel mehr auch bereits vier Punkte. Ist der Aufstiegskampf entglitten?

„Es ist ganz einfach der Wurm drinnen. Außer dem Torwart hinten drinnen bringt zurzeit einfach keiner seine Leistung, die er drauf hat. Es sind auch viele immer wieder leicht angeschlagen. Eigentlich können wir nur hoffen, dass sich das Blatt so schnell wie möglich wieder wendet“, so Obmann Thomas Balogh.

Nach so einer Niederlagenserie stellt sich natürlich auch immer die Frage nach dem Trainer, diese Frage stellt sich aber nicht in Rust: „Es liegt sicher nicht am Trainer. Es wäre ein Blödsinn, wenn wir jetzt Özi (Anm.: Özgür Nurlu) austauschen würden. Er ist fachlich und menschlich einer der besten der Liga, da gibt es keine zwei Meinungen. Das Einzige, was wir zurzeit überlegen ist, ob er mal draußen bleibt und von außerhalb coacht, da er auch ein wenig körperlich angeschlagen ist.“

Sollte der Aufstieg tatsächlich noch gelingen, so muss sich auf jeden Fall ergebnistechnisch etwas tun. Leicht wird es aber auch am kommenden Wochenende nicht, wenn es zuhause gegen Frauenkirchen geht, eine Mannschaft mit viel Potenzial, auch wenn die Frauenkirchner dieses noch öfters verstecken. Ungenutztes Potenzial ist auch das ideale Stichwort für die Ruster Situation: Jeder, der sich mit dieser Liga beschäftigt weiß, wie stark Nurlu und Co. sein können. Daher können sich die Konkurrenten eines sicher sein: Dieser Kampf ist so schnell nicht vorbei und man muss immer damit rechnen, dass dieses Ruder schnell wieder rumgerissen wird. Zu lange darf man sich aber am Neusiedler See damit auch nicht Zeit lassen, denn sonst gehen irgendwann die Spiele aus.