Breitenbrunn ist im Meister-Glück

Eine unglaublich starke und vor allem konstante Saison des Teams von Alexander Janisch wurde nun belohnt. Der SC Breitenbrunn steht nach 25 gespielten Runden ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Nord und kann auch nicht mehr eingeholt werden. Lange wurde die SpG Neudorf/Parndorf Juniors als Geheimfavorit für den Meistertitel gehandelt, doch nach dem 3:3 gegen den SC Apetlon sind diese Spekulationen nun endgültig vorüber.

Doch nun zurück zum SC Breitenbrunn. Ein Faktor, der maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war, ist mit Sicherheit die Defensive des Vereins, denn mit nur 28 Gegentreffern stellt man die beste Abwehr der Liga, wohingegen man mit 48 erzielten Toren nur die siebtstärkste Offensive der Klasse hat. Im Winter holte man Thomas Ettl von den NSC Juniors und David Valek vom UFC Tadten. Die beiden haben sich als echte Top-Transfers erwiesen, denn mit ihnen standen die Breitenbrunner im Abwehrzentrum nochmal um einiges stabiler.

Klassenerhalt ist das festgeschriebene Ziel

Auf die Frage, was man sich für die kommende Saison in der 2. Liga Nord denn nun vornehme, antworte Pressesprecher Mathias Hareter: „Als Aufsteiger kann die einzige Zielsetzung nur der Klassenerhalt sein.“ Dies wolle man so früh wie möglich fixieren und alles andere wäre nur eine Draufgabe. „Wenn wir den Verbleib erst in der letzten Runde bestätigen würden, wäre das für uns ebenfalls in Ordnung.“ Transfers seien laut Hareter für das neue Projekt nicht zwingend, aber auch nicht auszuschließen.