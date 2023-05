2. Klasse Nord: Aufstiegskrimi geht weiter

GROSSHÖFLEIN – SANKT GEORGEN/EISENSTADT 3:2. Die Gäste erwischten einen tollen Start und gingen bereits nach nicht einmal zehn Minuten in Führung - Julian Fiedler setzte sich über rechts stark durch und spielte den Ball an die erste Stange, dort netzte Samuel Adogbeji zum Führungstreffer ein. Lediglich drei Minuten später zappelte die Kugel erneut im Netz der Hausherren - diesmal konnte Jonas Hahnenkamp den Ball nach einem Eckball über die Linie drücken. Doch Großhöflein ließ sich davon nicht beirren und meldete sich prompt zurück - Soma Füzi durfte nach einem Elfmeterpfiff antreten und erzielte den Anschlusstreffer. Kurz darauf sorgte Thomas Liegenfeld mit einem Eigentor nach einer Standardsituation unglücklicherweise für den Ausgleich. Somit stand es nach gerade einmal einer halben Stunde bereits 2:2. Der restliche Spielverlauf ging ähnlich weiter, Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch als bereits die meisten mit einem Unentschieden gerechnet hatten, durfte sich Lukas Heidenreich den Ball zum Freistoß hinlegen - der Schuss des Verteidigers aus 18 Metern landete im Tor und der Jubel der Gastgeber kannte keine Grenzen.

PURBACH – NEUFELD 1:2. Den Hausherren gelang bereits früh der Führungstreffer - Marcel Menschig kam über links an den Ball und setzte zum Dribbling an. Mit einigen tollen Haken spielte er sich durch die Abwehr und beförderte die Kugel mit einem satten Schuss ins Kreuzeck. Doch danach war Neufeld die dominierende Mannschaft. Die Gäste drückten auf den Ausgleich, doch Purbach verteidigte stark. Nach 50 Minuten kam Senad Serifoski nach einer punktgenauen Flanke zum Abschluss und brachte die Schwarz-Weißen zurück ins Spiel. Die weiteren Bemühungen der Gäste wurden zunächst nicht belohnt. Leon Woborny wird den Abend so schnell wohl nicht vergessen, nachdem ihm gleich drei Tore aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurden. Kurz vor Schluss konnte eben jener Unglücksrabe jedoch einen Elfmeter herausholen. Diesen verwertete Nikola Zivojinovic eiskalt und bewahrte die Aufstiegshoffnungen der Neufelder.

OSLIP – WULKAPRODERSDORF 1:1. Zu Hause konnte der FC Oslip wieder auf einige Leistungsträger bauen, die zuletzt fehlten, Kapitän Fabian Dvornikovich musste jedoch weiter pausieren. Die Zuseher sahen eine ausgeglichene Partie mit wenig Chancen. Nach einer halben Stunde verlor Georg Fröhlich als letzter Verteidiger den Ball und Rudolf Hudec stand plötzlich alleine vor dem Tor. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für den Führungstreffer der Gäste. Kurz vor der Halbzeit war es dann Goalgetter Alen Jasarevic, der seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte - Lukas Lippl eroberte den Ball und setzte vom Halbfeld eine wunderbare Flanke auf den Stürmer. Jasarevic nahm sich die Kugel perfekt mit und schoss unhaltbar flach ins rechte Eck. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, schlussendlich blieb es jedoch bei einem gerechten Unentschieden.

SIEGENDORF 1B – ZILLINGTAL 2:0. Bereits nach zwölf Minuten hatten die Siegendorfer den Torjubel bereits auf den Lippen – nach einem Stanglpass von der linken Seite knallte Dusan Kracunovic die Kugel aus kürzester Distanz nur an die Latte. Wenig später konnten die Rot-Weißen dann doch jubeln – nach Vorarbeit von Tim Schindler landete der halbhoch angesetzte Schuss von Jakob Szorger im Tor der Gäste aus Zillingtal. Doch Zillingtal gab sich nicht auf und wagte sich nach vorne – die beiden Schüsse von Nikola Milanovic konnte Torhüter Christoph Kruiss jedoch parieren. Auch Tom Fasching blieb der Torerfolg an diesem Abend verwehrt, nachdem er aus rund acht Metern den Kasten der Gäste verfehlte. Kurz nach der Halbzeit konnte Dusan Kracunovic seinen Fauxpas kompensieren – nach einem erneuten Stanglpass von Pascal Klikovits drückte er die Kugel aus etwa zwei Metern Entfernung dann endlich über die Linie. Siegendorf dominierte die zweite Hälfte, doch auch dank einer starken Leistung von Tormann Oliver Mauthner endete die Partie schlussendlich mit 2:0.

SCHÜTZEN – ZAGERSDORF 0:5. Die Gäste aus Zagersdorf ließen nichts anbrennen und überzeugten mit einer kämpferischen Leistung. Nach 20 Minuten gelangte Fabian Schmal nach einer Flanke an den Ball und behielt im Eins-gegen-Eins mit Lukas Pasterniak die Oberhand. Wenig später spielte Milos Zivanov einen Stanglpass auf Maximilian Ivancsits, der im zweiten Versuche den Torhüter überwinden konnte. In der zweiten Hälfte glänzte Milos Zivanov selbst als Torschütze, als er nach 63 Minuten dem Schützener Schlussmann die Kugel abluchst und auf 3:0 erhöhte. Kurz darauf setzte Maximilian Ivancsits mit einem Stanglpass Fabian Schmal in Szene, der die Kugel über die Linie drückte. Den Schlussstrich setzte erneut Fabian Schmal, der mit einem Dreierpack zum Matchwinner avancierte. Mit dem Sieg sind die Blau-Weißen nun drauf und dran, den Traum vom Aufstieg zu erfüllen.

SANKT ANDRÄ – TRAUSDORF 6:0. Die Hausherren gingen mit einem furiosen Start in die Partie. Nach nicht einmal zwei Minuten kam Thomas Friedl aus rund 25 Meter an den Ball und ließ die Fans nicht lange warten – mit einem satten Schuss versenkte er die Kugel unhaltbar im Kreuzeck und stellte auf 1:0. Wenig später war es wieder Friedl, der über einen Eckball den Ball genau auf Filip Janovsky zirkelt, welcher völlig alleingelassen per Kopf auf 2:0 erhöhte. Die „Zeiselbären“ dominierten die Partie, Lukas Mihalik schoss wenig später bereits das 3:0, wodurch das Spiel bereits früh entschieden zu sein schien. In der zweiten Hälfte schalteten die Gastgeber zunächst einen Gang runter, netzten jedoch gegen Ende weiter munter ein – zunächst sicherte sich Lukas Mihalik seinen Doppelpack, ehe Kevin Bors nach einem tollen Solo auf 5:0 stellte. Den Schlussstrich setzte Marek Sovcik mit einem sehenswerten Lupfer über Schlussmann Stefano De Martin und machte damit nicht nur den Sieg klar, sondern auch einen großen Schritt in Richtung Torjägerkrone.

FC Oslip – SV Wulkaprodersdorf1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (34.) Hudec, 1:1 (41.) Jasarevic.- Reserve: 0:3 (Stagl 2; Hombauer).- SR: Ertugrul Ülker (O: Durchschnitt / W: Sehr Gut).- Oslip 80. Oslip: Mecs; Fröhlich (45. Schwarz), Marcel Lippl, Janjic, Lukas Lippl; Regner (92. Schumich), Meth, Mihailovic, Hauszbeck; Dvornikovich, Jasarevic (53. Kölbl). Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Felber, Mesicek, Fenk, Gusek; Fenk, Grafl (70. Pauschenwein), Mandl, Varadi (70. Richter), Hudec; Balaz, Zarits (84. Knopf).

Siegendorf 1B –SC Zillingtal 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Szorger, 2:0 (49.) Kracunovic.- SR: Thomas Kaplan (S: Sehr Gut / Z: Durchschnitt).- Siegendorf 100. Siegendorf: Kruiss; Simetits, Stanisic, Renger, Leidl (72. Milosevic); Klikovits, Szorger, Frank (72. Hosiner), Schindler (55. Ertl); Kracunovic, Fasching. Zillingtal: Mauthner; Maric, Milanovic, Fir, Cseke (80. Nikola Bake); Kastler, Felix Zwingl, (34. Hirschler), Turner, Lukas Zwingl, Simonyan (45. Adrian Bake); Üzen.

UFC Schützen – SC Zagersdorf 0:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (20.) Fabian Schmal, 0:2 (32.) Ivancsits, 0:3 (63.) Zivanov, 0:4 (67.) Schmal, 0:5 (74.) Schmal.- Reserve: 1:3 (Pinter; Reinprecht 2, Mersich).- SR: Yasin Agirbas (S: Durchschnitt / Z: Gut).- Schützen 40. Schützen: Pasterniak; Butter, Radits (59. Moser), König, Kölbl (69. Toscano); Benedikt Böck (16. Teslenko 45. Pinter), Maad, Zechmeister, Benjamin Böck; Csikos (45. Andjelkovic), Schneider. Zagersdorf: Rathmann; Schwital (71. Reinprecht), Barilich, Lang (71. Wildt), Mardaus; Schmal (83. Grapa), Javorski, Stocker, Zivanov (65. Wutzlhofer); Schaffer, Ivancsits.

FC Veganis Sankt Andrä – SC Trausdorf6:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Friedl, 2:0 (9.) Janovsky, 3:0 (17.) Mihalik, 4:0 (76.) Mihalik, 5:0 (79.) Bors, 6:0 (86.) Sovcik.- Reserve: 2:1 (Nolz, Altenburger; Ugrinovich).- SR: Oliver Fix (S: Gut / T: Sehr Gut).- Sankt Andrä 80. Sank Andrä: Maluniak; Muminovic, Ziniel (60. Maximilian Pfeffer), Janovsky, Durmaz; Györvari, Hrdlicka (60. Kis); Bors (80. Patrick Pfeffer), Friedl (76. Sekera), Mihalik (76. Rath); Sovcik. Trausdorf: De Martin; Papp (45. Fekete), Frank, Lukas Kroyer, Raschl; Kander (81. Szalay), Nico Kroyer, Nemeth, Dervishaj (80. Teropsic), Horvath, Szanto.

FC Großhöflein – UFC Sankt Georgen/Eisenstadt 3:2 (2:2).- Torfolge: 0:1 (9.) Adogbeji, 0:2 (12.) Hahnenkamp, 1:2 (16.) Füzi, 2:2 (27.) Liegenfeld (ET), 3:2 (89.) Heidenreich.- Reserve: 1:4 (Laha; Allacher, Bauer, Prepeluh, Ernst).- SR: David Kruisz (G: Sehr Gut / S: Schlecht).- Großhöflein 250. Großhöflein: Sakar; Wuschitz (85. Hoprich), Heidenreich, Szedenik, Bognar (83. Prechtl); Hahnenkamp, Ernst, Horvath, Imre; Schmall (62. Koczan), Füzi. Sankt Georgen: Nurschinger; Schwacha, Por, Liegenfeld, Karacson; Edelbauer, Würzner; Fiedler, Jonas Hahnenkamp, Paul Hahnenkamp (75. Marzi); Adogbeji (62. Manninger).

UFC Purbach – ASV Neufeld1:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Menschig, 1:1 (50.) Serifoski, 1:2 (85.) Zivojinovic.- Reserve: 4:1 (Edler 2, Wimmer 2; Fritzen).- SR: Stefan Bauer (P: Durchschnitt / N: Gut).- Pubach 150. Purbach: Piringer; Pogatscher, Heiling, Farkas, Wimpassinger; Heschl, Dwornikowitsch, Schmidt; Menschig, Rosner, Takacs. Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel, Frech, Zivojinovic, Boydas; Ömer Bas (74. Bojovic), Woborny, Matthias Wachter (45. Sebastian Wachter), Pichler; Serifoski (91. Pöschl), Ikic (45. Berger).

Die nächste Runde: Freitag, 19.30 Uhr: St. Georgen/Eisenstadt - Siegendorf 1b. Samstag, 17.30 Uhr: Trausdorf - Schützen, Zillingtal - Purbach, Zagersdorf - Stotzing, Wulkaprodersdorf - St. Andrä; 19 Uhr: Neufeld - Oslip. Donnerstag, 8.6., 17 Uhr: St. Andrä - Neufeld.