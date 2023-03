Herbstmeister St. Andrä baut den Vorsprung aus

Werbung

SANKT GEORGEN/EISENSTADT – OSLIP 0:0. Am Freitagabend durfte der UFC Sankt Georgen/Eisenstadt den Beginn der Frühjahrssaison einläuten. Zahlreiche Zuseher ließen sich das Spiel nicht entgehen und sahen dominierende Gastgeber, die, wie man es von ihnen kennt, sich mit tollem Kombinationsspiel nach vorne kämpften. Wie so oft fehlte im Abschluss oder beim berühmten „letzten Pass“ noch die letzte Konsequenz. Hinzu kam, dass Trainer Hans Kusolits gezwungen war, mit Oliver Mancs und Horst Kögl gleich zwei Spieler verletzungsbedingt auszuwechseln. Oslip hingegen verteidigte mit allen Mitteln und konnte bis zum Schluss eine weiße Weste bewahren. Sankt Georgen verpasste somit den Anschluss nach oben, die Punkteverteilung der Liga könnte kaum ausgeglichener sein.

UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT – FC OSLIP (0:0).- Rote Karte: Michael Hauszbeck (84. Foul). Reserve: 4:0 (Fiedler, Kelm 2, Hauer). SR: Pllana (S: Durchschnitt/O: Durchschnitt).- St. Georgen 300. Sankt Georgen: Nurschinger; Rosenbauch, Krizsanits, Schwacha, Karacson; Würzner, Edelbauer (65. Marzi); Mancs (36. Ernst), Hahnenkamp, Jobst (65. Manninger), Kögl (38. Kögl). Oslip: Mecs; Hauszbeck, Janjic, Fabian Dvornikovich, Lippl; Szaloky, Michael Meth; Mario Dvornikovich, Payer (46. Gül), Regner; Jasarevic.

TRAUSDORF – ZAGERSDORF 3:0. Mit dem Zweitplatzierten Zagersdorf hatte Gastgeber Trausdorf zu Beginn der Frühjahrssaison kein leichtes Los erhalten. Doch die Mannschaft von Trainer Michael Gasnarek hat sich über die Winterpause definitiv verstärkt, was am Platz auch bemerkbar war. Die ersten 45 Minuten waren sehr ausgeglichen, hier und da gab es Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte gewann die Heimmannschaft nach und nach die Oberhand – Neuzugang Mario Horvath bewies auch für seinen neuen Verein seine Torjäger-Qualität, indem er nach einem Pass in die Tiefe Zagersdorfs Schlussmann überspielte und für das 1:0 sorgte. Trausdorf war weiter dominierend, Horvath erhöhte aus 20 Metern auf 2:0, ehe in der 80. Minute Szabolcs Fekete die letzten Zweifel beseitigte. Kurz vor Schluss wurde Jan Javorski noch vorzeitig vom Platz geschickt und besiegelte damit einen gebrauchten Fußball-Nachmittag.

SC TRAUSDORF – SC ZAGERSDORF 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (67.) Horvath, 2:0 (72.) Horvath, 3:0 (80.) Fekete. Rote Karte: Jan Javorski (90. Beleidigung). Reserve: 2:2 (Spärck, Migsich; Hofstädter, Wapp). SR: Koc (T: Sehr gut / Z: Durchschnitt).- Trausdorf 240. Trausdorf: De Martin; Papp (90. Nico Kroyer), Frank, Lucas Kroyer, Knezevic; Gras, Kander, Nemeth, Fekete (88. Stadler); Horvath, Dervishaj (81. Teropsic). Zagersdorf: Rathmann; Javorski, Lang, Mardaus, Schwital; Schmal, Tesanovic (10. Zivanov), Stocker (85. Ivic), Wildt; Reinprecht, Ivancsits.

GROSSHÖFLEIN – PURBACH 1:1. Purbach hatte in Großhöflein die Möglichkeit, die Heimniederlage im Hinspiel wiedergutzumachen. Von Beginn an sahen die Zuseher eine ausgeglichene Partie, Torchancen ergaben sich eher durch Zufall, blieben aber eher Mangelware. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz, Purbach setzte jedoch immer wieder zum Konter an. Die 1:0-Führung für die Gäste entstand jedoch durch eine Standardsituation – nach einem Freistoßversuch landete der Abpraller genau vor Christian Rosner, der den Ball staubtrocken verwertete. Der Rest der Partie ging ähnlich weiter. Wieder sorgte eine Standardsituation für einen Treffer, diesmal fiel aber der Ausgleich für die Großhöfleiner – Philipp Ernst sorgte mit seinem Kopfball für den 1:1 Endstand.

FC GROSSHÖFLEIN – UFC PURBACH 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (53.) Rosner, 1:1 (87.) Ernst. Reserve: 1:2 (Koczan; Edler, Wimmer). SR: Ertugrul (G: Durchschnitt / P: Schlecht).- Großhöflein 100. Großhöflein: Sakar; Philipp Ernst, Horvath, Heidenreich, Bognar; Ruisz, Kalman, Szedenik (63. Schmall); Hahnenkamp (63. Lehner), Füzi, Imre. Purbach: Piringer; Pogatscher (51. Murlasits), Farkas, Heiling, Wimpassinger; Hanbauer, Dwornikowitsch; Takacs, Koller (91. Schmidt), Gmeiner; Rosner.

WULKAPRODERSDORF – STOTZING 3:0. Nach der Auswärtsniederlage im Hinspiel hatte der SV Wulkaprodersdorf einiges wiedergutzumachen. Zu Hause gaben sich die Blau-Weißen allerdings keine Blöße – nur kurze Zeit nach dem Anpfiff eroberten sich die Gastgeber den Ball in der gegnerischen Hälfte, kurz darauf kann Jugendtalent Nico Mandl seinen ersten Treffer für seine Mannschaft bejubeln. „Wulka“ konnte somit beruhigt aufspielen. Nach einem Foul im Strafraum verwertete Dragschitz vom Punkt und stellte in der 58. Minute auf 2:0. Die Heimmannschaft war weiter die dominierende Mannschaft und ließ auch in der Defensive kaum etwas anbrennen. Zum Ende des Spiels erhöhte Neuzugang Rudolf Hudec noch auf 3:0 und machte den Auftakt der Frühjahrssaison dadurch perfekt.

SV WULKAPRODERSDORF – UFC STOTZING 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Nico Mandl, 2:0 (58., Elfmeter) Dragschitz, 3:0 (89.) Hudec. Reserve: 1:3 (Hombauer; Neissl, Prauneis, Fidan). SR: Lidy (W: Sehr gut / S: Durchschnitt).- Wulkaprodersdorf 120. Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Mesicek, Felber, Gusek; Mandl (88. Varadi), Touati, Fenk; Hudec; Richter (75. Pauschenwein), Dragschitz. Stotzing: Tschank; Pangl, Kuba, Stefunko (84. Praunseis), Wolf; Holocsi, Daxböck (46. Dragschitz); Beslin, Vitek, Fahim; Filek.

NEUFELD – SCHÜTZEN 0:1. Schon in der Vorschau wurde berichtet, dass der ASV Neufeld mit einigen Ausfällen zu kämpfen hat, welche einen wichtigen Teil der ersten Mannschaft bilden. Schützen hingegen kam mit einer guten Ausgangssituation nach Neufeld und zeigte ab dem Anpfiff eine kämpferische Leistung. Zwar waren die Gastgeber spielerisch überlegen, doch der Einsatzwille des aktuellen Tabellenschlusslichts war lobenswert. In der 25. Minute leitete Benjamin Böck mit einem Pass in die Tiefe den Konter ein, welchen Alen Csizmadia hervorragend verwerten konnte. Neufeld war somit unter Druck, spielte sich einige hochkarätige Chancen heraus, schaffte es allerdings nicht, den Ball ins Netz zu befördern. Zu allem Überfluss sah Ömer Bas in der 70. Minute noch die Rote Karte – die Niederlage war somit nicht mehr zu verhindern.

ASV NEUFELD – UFC SCHÜTZEN 0:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (25.) Alen Csizmadia. Gelb-Rote-Karte: Ömer Bas (70. Foul). Reserve: 5:0 (Binder 3, Reuther, Stanojcic). SR: Dinic (N: Durchschnitt / S: Durchschnitt).- Neufeld 75. Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel, Boydas, Zivojinovic, Radakovits; Wachter, Ömer Bas, Pichler (68. Grgic), Jurkic (77. Bojovic); Ikic, Serifoski. Schützen: Felix Csizmadia; Kölbl, Andreas Maad, Daniel Maad, König; Zechmeister (93. Schneider), Wittmann (46. Baranyi), Streller, Kölbl Raphael; Alen Csizmadia, Böck.

ZILLINGTAL – SANKT ANDRÄ 0:3. Der Herbstmeister hatte nach der Niederlage von Erstverfolger Zagersdorf die Möglichkeit, den Vorsprung auf 15 Punkte auszubauen. Der SC Zillingtal setzte jedoch alles daran, dies zu verhindern und ließ in der Anfangsphase des Spiels nur wenig Torchancen zu. Nach einer Standardsituation sollte dann der Knoten platzen – Filip Janovsky servierte den Ball perfekt auf Marek Sovcik, der per Kopf einnetzte. Wenig später war Rechtsverteidiger Armin Muminovic der Vorlagengeber, wieder konnte Sankt Andräs Stürmer souverän verwandeln und kurz vor der Halbzeit auf 2:0 stellen. Die zweiten 45 Minuten waren ähnlich anzusehen, Sankt Andrä war weiter tonangebend. Marek Sovcik krönte seine starke Leistung mit einem Hattrick, nachdem Richard Sekera ihm den Ball per Kopf vor die Füße legte.

SC ZILLINGTAL – FC VEGANIS SANKT ANDRÄ 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (37.) Sovcik, 0:2 (40.) Sovcik, 0:3 (68.) Sovcik. Reserve: 3:3 (Hirschler, Kokoschitz, Trimmal; Horvath 3). SR: Karner (Z: schwach / S: gut).- Zillingtal 90. Zillingtal: Mauthner; Wandrasch (74. Schäfer), Zwingl, Milanovic, Maric; Cseke, Turner (64. A. Bake 80. C. Bake); Kastler, Fir, Hajszan; Simonyan. Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic, Sekera, Ziniel, Pfeffer; Györvari, Hrdlicka; Bors, Janovsky, Friedl; Sovcik (78. Kis).