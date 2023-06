Tadtener Last Minute-Sieg: Den Kopf aus der Schlinge gezogen

HALBTURN - TADTEN 2:3. Wohlwissend, dass nur ein Sieg hilft, entwickelte sich die Partie für die Gäste zu einer extrem brutalen Dramaturgie - mit gutem Ausgang. Tadten begann konzentriert, nach einem Regner-Eckball köpfte Aleksandar Stanojcic zur Führung ein. Doch nach einer Takac-Steilvorlage war Marco Hoffmann durch, umspielte Paul Nolz und netzte zum Ausgleich. Nach der Pause gab es mehr Chancen hüben wie drüben. Takac schoss drüber, Simon Marko agierte zu verspielt. Seitens der Gäste hatte Mario Sack eine gute Möglichkeit. Als Hoffmann in Minute 83 nach einem langen Ball die UFC-Abwehr düpierte und zum 2:1 traf, schien das Tadten-Schicksal besiegelt. Doch der Mut zum Risiko - Trainer Rainer Weiß hatte auf zwei Verteidiger umgestellt - wurde belohnt. Wechselspieler Jan Beck erzielte den Ausgleich - just aus einem Konter, wo Hoffmann zuvor nur die Stange getroffen hatte. Rastislav Kruzliak avancierte dann zum Held des Tages: Mit dem linken Fuß kam er im Beine-Wirrwarr nicht weiter, so nudelte er die Kugel mit rechts über die Linie.

GATTENDORF - WALLERN 1:1. Bange Blicke gab es nach dem Abpfiff bei den Gästen - denn die Partie in Halbturn war noch nicht entschieden. Dann kam das Aus und es war fix, Wallern muss absteigen. „Das ist der bitterste Moment meiner Fußballerkarriere“, meinte Trainer Rene Hoffmann mit Tränen in den Augen. „Uns haben heute die Nerven einen Streich gespielt. Wir waren nie souverän, keiner traute sich Verantwortung zu übernehmen.“ Patrick Mayer und Walter Engelbert waren gesperrt, fehlten an allen Ecken und Enden. Gattendorf spielte munter drauf los, Maximilian Bernthaler erzielte mit einem Schuss in die lange Kreuzecke den Führungstreffer. Zuvor hatten auf der anderen Seite Sebastian Pichler und Fabian Perlinger zwei gute Chancen vergeben. Nach der Pause hielt Tormann Christoph Schwarz sein Team am Leben, parierte einen Kopfball von Dominik Krankl und einen Freistoß von Ladislav Nagy. Als Pichler der Ausgleich gelang, schöpfte Wallern Hoffnung, doch der heiß ersehnte Siegestreffer sollte nicht mehr gelingen.

WIMPASSING - DEUTSCH JAHRNDORF 3:1. Die Heimischen schafften den Klassenerhalt aus eigener Kraft aufgrund einer massiven und konsequenten Abwehrleistung. „Gegen das spielstärkste Team der Liga haben wir es auf Konter angelegt“, verriet Interimscoach Ricard Sekulovic. Schon bald lag man vorne - nach einem Eckball behielt Dejan Sukala die Übersicht. Jahrndorf blieb am Drücker - Kevin Glock traf die Stange, Samuel Bojnak die Latte ehe Carsten Lang der Ausgleich glückte. Doch die Hausherren blieben bei ihren Entlastungsangriffen gefährlich - Filip Masulovic konnte von Bojnak nur regelwidrig gestoppt werden, Erstgenannter verwandelte den Elfmeter - 2:1. Nach der Pause vergab Michal Slezak den Ausgleich. Besser machte es bei Wimpassing Matchwinner Masulovis, der sich nach einem langen Ball durchsetzte und das 3:1 erzielte.

WINDEN - UFC PAMA. Den Gästen fehlte nur mehr ein „Theorie-Punkt“, welchen sie auch souverän holten. Die dicken Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware. Lediglich Imre Lesko dribbelte sich durch und traf - 0:1. Nun begann man, das Resultat zu verwalten, abermals Lesko und Raffael Förster vertändelten zwei gute Möglichkeiten. Die Hausherren wurden einmal gefährlich - Razaman Yesilöz rutschte nach einem Stangler vorbei. Yesilöz war es dann, der in der zweiten Halbzeit den Ball mit dem Knie über das Tor bugsierte. Wechselspieler Philipp Kientzl machte es geschickter - nach einem Querpass nahm er die Kugel an und traf zum Ausgleich. „Ich habe mir niemals Sorgen gemacht“, so UFC-Trainer Michael Guttmann.

MÖNCHHOF - ILLMITZ 2:4. Zum Liga-Abschied schickte Hausherren-Trainer Helmut Göltl einen Hasenstall aufs Feld. Die Youngsters hielten gut mit, Albert Muema gelang das 1:0. Da hatte Thomas Zwickl etwas dagegen - Ausgleich knapp vor dem Pausenpfiff. Gleich nach Wiederbeginn jagte Filip Kutaj den Ball nach vorne, Wolfgang Gmoser stand im Sechzehner ideal und überhob mit dem Innenrist Tormann Stefan Könnyü. Zwickl legte dann noch zweimal nach: Zuerst traf er mit einem satten Schuss aus 20 Metern, dann stand er nach einem Gmoser-Stanglpass goldrichtig. In der Schlussminute sorgte Elias Luisser noch für etwas Ergebniskosmetik. „Mit einem Sieg die Saison zu beenden, das ist eine tolle Sache“, so Illmitz-Coach Markus Tschida.

SK PAMA - PAMHAGEN 4:1. Zum Saisonschluss zeigten sich die SK-Kicker noch einmal in Geberlaune. Sebastian Roth profitierte von einem Abpraller - Pamhagen-Goalie Lubomir Hrdlicka hatte den Ball fallengelassen - und traf zum 1:0. Der Ausgleich sorgte für viel Diskussion: Adam Szalai hatte an die Stange geköpft, den Abpraller verwertet. Schiedsrichter Faruk Sevik und sein Bruder-Assistent Mesut Faruk berieten sich, nahmen die Abseitsentscheidung zurück und gaben den Treffer - 1:1. „Die Sevik-Brothers“, schüttelte SK-Sektionsleiter Michael Hafner grinsend den Kopf. Er sah wie sein Bruder Christian Hafner nach dem Seitenwechsel das 2:1 besorgte und Edson Da Silva im Anschluss aus der Distanz zum 3:1 traf. Pamhagen spielte mutig mit, blieb aber vor dem Tor harmlos. Alles klar machte dann Manuel Szikonya, der eine Bencsik-Flanke noch leicht berührte und ins Tor beförderte. „Den hat er reingestreichelt“, hatte Michael Hafner noch einmal die Lacher auf seiner Seite.

KITTSEE - STEINBRUNN 0:1. In einer flotten Partie kamen beide Mannschaften zu guten Aktionen. Steinbrunns Robert Wallentits flankte, der Ball senkte sich zu Dominik Löwy und ans Lattenkreuz. Dann hatte Mustafa Atik zwei gute Szenen: Zuerst schoss er zu schwach, dann schockte er Tobias Wisak per Zuckerlpass, der jedoch vergab. Eine tolle Kombination bedeutete die ASV-Führung. Felix Dörflinger eroberte den Ball, Bence Harangozo leitete weiter auf Wallentits, der den Ball in die Mitte chippte, wo Patrick Schöttel volley traf. Dann verhinderte Tormann Manuel Schiszler den zweiten Gegentreffer, er rettete vor Gabor Wollner. Im zweiten Durchgang ließ das Tempo nach, die Gäste brachten die drei Punkte mit Geschick heim.