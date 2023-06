2. Liga Nord: Drei neue, alte Bekannte

Drei Vereine starten die Saison 2023/24 mit neuen Trainern. Doch wirklich „neu“ ist keiner der Kandidaten, alle drei Coaches kann mal locker als Liga-Experten bezeichnen. Michael Guttmann übersiedelt vom UFC Pama nach Deutsch Jahrndorf. „Die haben sich wirklich sehr um mich bemüht“, erklärt der Neo-Trainer, der dem UFC-Vorstand vor knapp einem Monat seinen Abschied verkündet hatte. „Erst als wir gehört haben, dass er in Pama aufgehört, haben wir ihn kontaktiert“, räumt ASV-Sektionsleiter und Spieler Gregor „Grex“ Graner etwaige Missverständnisse aus dem Weg. In Jahrndorf erwartet Guttmann eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, ein Platz wischen Rang zwei und fünf wird anvisiert. Der Stamm der Truppe soll gehalten werden. „Wir haben von den meisten Spielern das Okay“, so Graner.

In Wimpassing bleibt wieder einmal kein Stein auf dem anderen. Fünf Trainer hat es in dieser Saison gebraucht, um schließlich den Klassenerhalt am letzten Spieltag aus eigener Kraft zu fixieren. Jetzt soll beim FC Hollywood der 2. Liga endlich Ruhe einkehren. Hauptverantwortung für kontinuierliche Arbeit trägt ab sofort Robert Rainalter, der bis Mitte April noch den SK Pama betreute, dann dort entlassen wurde. Der Wahl-Steinbrunner streckt zurzeit schon seine Fühler aus, um neue Spieler zu verpflichten. Denn dem SV Wimpassing droht ein neuerlicher Aderlass: Beide Torhüter – Lukas Rosenbauch und Samuel Adogbeji, Mathias Richter, Dominik Rigbi und Sebastian Mayerhofer sind die Akteure, die weg sind oder weg wollen. „Auf Spieler, die nicht pro Wimpassing eingestellt sind, legen wir keinen Wert“, so Rainalter, der auch intern neue Strukturen aufziehen will.

Beim SK Pama wird ab 10. Juli Zoltan Fekete das Trainerzepter schwingen. „Die halbjährige Pause hat mir gut getan“, meint der Coach, der mit voll aufgeladenen Akkus seine Arbeit starten will. Sein neues Team hat er bereits zweimal beobachtet. Ob Neuverpflichtungen – vor allem in der Offensive – notwendig sind, hängt vor allem davon ab, ob Radovan Nosko wieder voll belastbar sein wird.