Andau/Wallern: Heiße Themen im Hause Wally

Ein Absteiger oder deren zwei? Das ist die berühmte Gretchenfrage. Der Letzte muss runter, das besagt für die 2. Liga schon das BFV-Regulativ. Meistert Andau (wo Wally-Schwager Mario Eder Assistenztrainer ist) den Abstiegskampf in der Burgenlandliga, gibt es eine Leistungsstufe darunter nur einen Absteiger. Im Haus von Wallern-Trainer Günther Wally dreht sich fast alles nur um Fußball. Und jetzt kommen noch sehr heikle Themen dazu. Sohnemann Lukas versucht mit seinen Andauern alles, um oben zu bleiben. Das wäre sehr zur Freude des Herrn Papa, denn Wallern könnte es sich leisten, am vorletzten Tabellenplatz zu bleiben. „Das ist aber sicher nicht der aktuelle Plan“, meint Wally senior. „Auf uns warten 13 Finalspiele, da wollen wir so viele als möglich gewinnen.“

Drei Wally-Männer teilen zudem ein gleiches Schicksal. Lukas wurde im Mai des Vorjahres am Syndesmoseband operiert, gab ab Jänner erfolgreich sein Comeback. Sein jüngerer Bruder Michael (ebenfalls Andau-Kicker) wurde am Kreuzband operiert, muss die Rückrunde auslassen. Günther hingegen kickte mit den Senioren, der Meniskus war gleich beleidigt. Am Donnerstag der Vorwoche wurde der Wallern-Trainer am rechten Knie operiert, coachte zuletzt auf Krücken. „Innerhalb von einem dreiviertel Jahr drei Operationen“, stellt Wally fest. Gut, dass er im Hauptberuf Physiotherapeut ist. Gattin Carina ist übrigens voll fit – sie begleitet Söhne und Ehemann so oft wie möglich auf die Fußballplätze.