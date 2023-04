Trainerwechsel in Mönchhof

Werbung

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Nach der 4:0-Pleite beim FC Winden trennte sich der FC Mönchhof von Trainer Hans Peter Waba. Damit reagierte der Verein auf den durchwachsenen Rückrunden-Start. Der FCM holte in drei Spielen nur einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

„Das ist halt so im Fußball. Ich habe zwar damit noch nicht gerechnet, aber man macht sich halt so seine Gedanken. Ich wünsche dem Verein nur alles Gute und hoffe, dass es in Kittsee gleich einen Sieg gibt“, so Waba, der nun einmal Pause machen will. Obmann Josef Husz bedauerte den Trainerwechsel: „Leider waren die Ergebnisse nicht so berauschend, wir wollten einfach wieder frischen Wind in die Mannschaft bringen.“

„Ich bin dem Verein sehr verbunden“

Helmut Göltl ist in Mönchhof kein Unbekannter. „Er ist ja gebürtiger Mönchhofer, wir standen eigentlich immer in Kontakt. Göltl besuchte auch unsere Spiele immer, da war es eine naheliegende Lösung“, erklärte Husz die Entscheidung des Klubs. Göltl war schon einmal Trainer des FCM, seine letzte Trainerstation war bei den Sportfreunden Berg.

„Mönchhof ist mein Heimatverein. Ich war hier schon Spieler, Nachwuchscoach, Co-Trainer und Sektionsleiter. Ich bin dem Verein sehr verbunden, habe hier viele Freunde. Der Vorstand wollte einen neuen Reiz setzen. Der Fokus liegt nun auf den nächsten Spielen. Die Mannschaft ist etwas verunsichert, da gehört ein klares System her“, berichtet Neo-Trainer Helmut Göltl.