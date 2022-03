Infotag und Preisverleihung bei der Sportunion

Die Sportunion Burgenland veranstaltete am vergangenen Wochenende in Winden einen bezirksübergreifenden Infotag. Dabei wurden die anwesenden Vereinsvorstände aus den Bezirken Eisenstadt, Eisenstadt Umgebung und Neusiedl mit einigen Informationen zu Themen wie Aus- und Weiterbildung, Finanzen und Marketing versorgt. Außerdem präsentierte die Sportunion ihr neues Serviceheft. „Darin finden Interessierte einen Überblick über unsere Leistungen und verschiedene Ansprechpartner“, so Landesgeschäftsführer Patrick Bauer. Auch Sport Austria-Präsident Hans Niessl beehrte die etwa 150 Gäste mit seiner Anwesenheit, er hielt einen Vortrag zum Thema Verbandsarbeit in der Pandemie.

Darin unterstrich er die gesundheitsfördernde und völkerverbindende Wirkung des Sports. Der Rahmen der Veranstaltung wurde auch gleich dazu genutzt, einige junge Sportler aus dem Nordburgenland für ihre Verdienste mit einem Leistungsabzeichen auszuzeichnen. Rund 70 Athleten wurden geehrt, die meisten davon erhielten das bronzene Abzeichen für Landesmeistertitel oder Medaillen bei Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften. Ein Ehrenpreis wurde Ilse Schindler, Obfrau des Union Ringerclub Seefestspiele Mörbisch, verliehen. Sie betreut schon seit Jahrzehnten den heimischen Ringer-Nachwuchs und wird auch „Ringer-Mama“ genannt. Für ihre Verdienste wurde sie mit dem Hans Hadek-Gedenkpreis ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Sohn Mario Schindler, der als Schirmherr des Projekts „Wrestling goes School“ selbst als Pionier des österreichischen Ringsports gilt. Bei Sportunion-Vizepräsident Johann Donhauser war die Freude über die Zusammenkunft groß, nachdem die Veranstaltung zuvor pandemiebedingt zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte: „Es war schön, unsere beliebten Infotage wieder vor Ort durchzuführen“, so Donhauser.