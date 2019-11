Der Steinbrunner Verein Beach Champs veranstaltete im Wiener Maxx-Sportcenter ein spezielles Training für seine Mitglieder.

Den Hobby- und Bewerbsspielerinnen wurden dabei Profis und Profi-Trainer zur Seite gestellt: Damen-Nationaltrainer Martin Plessl coachte die Vereinsmitglieder im Baggern, Pritschen und Schlagen. Ebenfalls dabei war die gebürtige Oberwarterin Katharina Schützenhöfer, die derzeit an der FH in Eisenstadt studiert. Die amtierende Staatsmeisterin stellte mit dem Schwesternpaar Dorina und Ronja Klinger die Volleyballerinnen der Beach Champs auf die Probe und gab den den 14 Workshopteilnehmern Tipps.

„Die Möglichkeit eines gemeinsamen Trainings mit Österreichs Nummer eins ist bundesweit wahrscheinlich einzigartig – aber genau diese besonderen Highlights sind Teil unserer Vereinsphilosophie“, so Vereinsobmann Christoph Mezgolits. „Als Beach Champs wollen wir allen unseren Mitgliedern, vom blutigen Anfänger bis zum ambitionierten Bewerbsspieler, Training auf Spitzenniveau und unvergessliche Erlebnisse wie dieses bieten.“ Katharina Schützenhöfer, stieß in das selbe Horn wie Mezgolits und lobte Teilnehmerinnen und das Training an sich: „So ein gemeinsames Training macht natürlich auch uns Profis Spaß.“ Für sie war es ein „enorm wertvoller Beitrag“ für den Beachvolleyball-Sport.