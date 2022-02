ASV Siegendorf: Testniederlage und Premiere

Kurz vor dem Testmatch gegen Traiskirchen auf dem dortigen Kunstrasen, verpflichteten die Siegendorfer noch einen Neuzugang für das Mittelfeld. Mit dem 24-jährigen Spanier Oscar Castellano wurde ein Achter/Sechser geholt. „Er kann in der Zentrale alles spielen“, berichtete Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer. Der 1,75 Meter große Spieler ist für Coach Marek Kausich kein Unbekannter. In seiner Amtszeit in Petrzalka war Castellano nämlich sein Schützling. Nun bleibt er einmal für eineinhalb Jahre beim Burgenlandligisten. Zuletzt kickte er in der dritten spanischen Liga.

„An einem Spieler sind wir zumindest noch dran – für die Offensive. Da führen wir mit mehreren Kandidaten Gespräche, da müssen wir abwarten. Es soll aber nicht mit aller Gewalt sein, nur wenn es passt“, so Mayer. Stürmer Christian Stanic pokert offenbar noch, was seine Zukunft in Siegendorf angeht. „Ich denke, das wird so bis zum letzten Moment der Transferzeit sein.“

Beim 1:2 gegen Traiskirchen fehlten Coach Kausich mit Thomas Bartholomay, Gerald Peinsipp und Tomislav Ivanovic gleich drei Stammspieler. Am Donnerstag (18 Uhr) wurde noch ein Test gegen Marchfeld im VIVA eingeschoben.