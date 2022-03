Der nächste fürs Lazarett beim SV Leithaprodersdorf

Bittere Nachrichten für den SV Leithaprodersdorf: Zwei weitere Kicker stehen auf der Verletztenliste. Kapitän Patrick Mozelt fiel schon für die Generalprobe gegen Schattendorf aus. Ein Andenken vom Test gegen Wimpassing. Ein Gegenspieler ist ihm in den Rücken gesprungen, dabei hat er sich das Kreuz verrissen. Mozelt war auch bei beim Masseur und Physiotherapeuten – ohne Erfolg.

„Er wird wohl eine MR-Untersuchung machen müssen, damit wir den genauen Grad der Verletzung kennen. Bei ihm wird es ein Wunder brauchen, damit er gegen Pinkafeld dabei sein kann“, berichtete Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes. Während des Probegalopps gegen Schattendorf, den die SVL-Kicker mit 3:1 für sich entscheiden konnten, mussten noch zwei Kicker frühzeitig raus. „Mike“ Wölfer zog sich nach wenigen Minuten eine schwere Knöchelverletzung zu und musste vom Feld getragen werden.

„Der erste Verdacht geht leider in Richtung Bänderriss. Ich hoffe, er muss sich keiner Operation unterziehen. Er hat einen großen Bluterguss, das sieht nicht gut aus. Mike wird sicher wochenlang ausfallen“, so Benes. Auch Michael Wölfers Cousin Marcel beendete die Partie nicht plangemäß. Der Defensivallrounder musste in der zweiten Halbzeit wegen Oberschenkelproblemen frühzeitig vom Platz. Stephan Heiss fehlte krankheitsbedingt.

Zudem fehlten die beiden Langzeitverletzten Dejan Lukic (Knorpelschaden) und Patrick Dinhof (Muskelbündelriss). Beim letzten Test zeigte also die junge Garde der Leithaprodersdorfer, was in ihr steckt. „Das war die stärkste Leistung bislang in der Vorbereitung gegen den wohl auch namhaften stärksten Gegner“, freute sich Coach Peter Benes.

Für die Tore sorgten auch die Youngsters: Nach toller Saliji-Vorarbeit sorgte Tobias Beran mit einem platzierten Flachschuss ins kurze Eck für die 1:0-Führung (23.). Kurz vor der Pause staubte der für Wölfer eingewechselte Tobias Dudjak, nach einem Saliji-Stangenschuss, zum 2:0 ab (40.). Schattendorf gelang nach einem Tumult der Anschlusstreffer (72.), ehe Fabian Dinhof mit einem Seitfallzieher aus rund sieben Metern für den 3:1-Endstand sorgte (87.).