„Mocca“ und Co.: Fünf Neue für St. Margarethen

Mit gleich fünf Neuzugängen hat man beim SV Sankt Margarethen auf die Abgänge von Thorsten Lang, Philipp Wenzl, Raphael, Jan und Philipp Kummer reagiert.

Moaz Abd El Rehim, oder kurz „Mocca“ wie er von den Mitspielern genannt wird, ist 22 Jahre und ein Defensivspieler. Er kommt vom SV Penzing und war zuletzt beim ASV Draßburg in der Regionalliga engagiert. Ihn kennt Lederer bereits aus der gemeinsamen Zeit beim Ostligisten.

Mit Ahmed El-Baali (23 Jahre) wechselte vom SV Wienerberg ein Defensivallrounder an den Greaboch, er kann überall in der Abwehr eingesetzt werden. Von Rapid Oberlaa wurde Offensiv-Allrounder Tobias Steiner (28 Jahre) verpflichtet. „Er hat eine tolle Quote“, schwärmt Neo-Trainer Franz Lederer vom Neuzugang.

Der junge Weg soll weitergeführt werden

Mit Nico Portschy (23 Jahre) wurde vom SV Donau ein weiterer Innenverteidiger geholt. „Vor allem auf dieser Position hatten wir noch Handlungsbedarf. Er ist ein G’standener, so einen haben wir gesucht“, meinte der Sankt Margarethener Betreuer.

Als letzte Neuverpflichtung wurde mit dem 16-jährigen Lukas Leitgeb vom ASV Siegendorf ein Talent für die Zukunft an Land gezogen. Die Blau-Weißen haben das Transferprogramm somit beendet.

Der SVM setzt auf weitere, junge Spieler und wird außerdem wieder Spieler aus der Reservemannschaft in den Kader der Kampfmannschaft holen, wie es von Vereinsseite mitgeteilt wurde. Somit wird am Greaboch der junge Weg weiter gangen – in die mittlerweile 42. Saison in der Burgenlandliga. Am Samstag stand der erste Test gegen den Nachbarn aus Siegendorf auf dem Programm. Die Gäste setzten sich mit 2:0 durch zwei Treffer von Leo Tompte (5., 53.) durch.

„Beide Mannschaften waren aber stark dezimiert, bei uns haben gleich acht Spieler gefehlt. Einige waren krank, verletzt und auch noch im Urlaub. Die Jungen haben ihre Sache aber gut gemacht“, resümierte Trainer Franz Lederer. Weiter geht es mit einem Test in Apetlon am Samstag (17.30).