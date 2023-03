Mittelburgenländer erliefen zwölf Medaillen

Werbung

Trotz winterlicher Verhältnissen lud der SV Waha fix&fertig St. Margarethen am vergangenen Wochenende zur dritten Auflage der Cross-Landesmeisterschaft. Organisator Franz Weixelbaum steckte am umfunktionierten Areal des Freizeitgeländes einen sehr selektiven Kurs aus, den auch zahlreiche Athleten der mittelburgenländischen Laufclubs in Angriff nahmen.

In den Nachwuchsbewerben waren dies Patrick Ackerler (LMB), der die 1.800 Meter des U14-Bewerbs in 8:28 Minuten bezwang und damit dritter wurde. Schwester Anja erging es im U18-Bewerb der Mädchen (4.100 Meter) weniger gut. Sie musste auf der Hälfte der Strecke aufgeben. Einmal mehr stark präsentierte sich LAC Unlimited-Youngster Markus Hauser, der bei den U18-Burschen einen Start-Ziel-Sieg einfuhr und so seinen Titel vom November 2022 erfolgreich verteidigte.

Weitere Titel gingen LMB-Obmann Stefan Pendl (M50), Natalia Steiger-Rauth (W45) sowie die LAC Unlimited-Läufer Sibylle Kerschbaum (W50), Karl Trummer (M55) und Oswald Flatzbauer (M60). Im Hauptlauf über 9.200 Meter dominierte Lukas Pallitsch das Feld und gewann Gold vor Peter Czencz und Martin Melchart (LAC). Auch Daniel Wildzeiss und Robert Bauer absolvierten die volle Distanz und erreichten die starken Plätze zwei und drei in der Klasse M45. Die Summe dieser drei Athleten ergab Silber in der Mannschaftswertung. Das Medaillen-Dutzend für das Mittelburgenland machte Paul Mayerhofer-Pogats voll, der im Sprint über 1.150 Meter Rang drei belegte.