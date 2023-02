Eine neue Offensivkraft für den FC Großhöflein

Werbung

Dass es nicht nur auf die Torausbeute eines Stürmers ankommt, zeigt der Abgang von Großhöfleins Stürmer Robert Horvath. Mit zehn Saisontoren gehörte er zu den besten fünf Torschützen der 2. Klasse Nord. Für einen längeren Verbleib beim Tabellendritten hat es allerdings nicht gereicht.

Somit war der Treffer, den Robert Horvath gegen Sankt Georgen in der elften Runde erzielte, wohl auch sein letzter im Dress der Rot-Weißen. Genaue Gründe für den Abgang wurden zwar nicht genannt, doch passte der Spielstil des mittlerweile 34-Jährigen womöglich nicht zu dem, von Offensivfußball geprägten, Team von Peter Csapo. Den Ungarn zieht es zurück in die Heimat, zu Mezoörs KSE.

Mit Szabolcs Imre sorgten die Verantwortlichen des FC Großhöflein derweil für einen namhaften Ersatz. Zuvor kickte der Offensivmann, der sich auf der Außenbahn am wohlsten fühlt, für Sopron. Der 1999-Jahrgang ist jedoch flexibel einsetzbar und wird auch deshalb mit Sturm-Kollegen Soma Füzi gut harmonieren. Szabolcs Imre wird außerdem nicht nur großes Talent nachgesagt, sondern er besitzt auch noch viel Potenzial, welches er nun in seinem neuen Verein abrufen möchte.

Aufgrund der namhaften Verstärkung werden dem FC Großhöflein gute Chancen auf einen möglichen Aufstieg in die Erste Klasse zugeschrieben. Mit 22 Zählern und nur einem Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten SC Zagersdorf, ist die Ausgangslage für die Großhöfleiner bereits sehr gut. Nun liegt es an Trainer Peter Csapo, seine Mannschaft so gut wie möglich durch die Vorbereitung auf die immer näher rückende Frühjahrssaison vorzubereiten.