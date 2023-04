1. Klasse Süd-Spitze: Ein Trio im Gleichschritt

Werbung

GOBERLING - UNTERSCHÜTZEN 0:2. Der SK Unterschützen bleibt an der Gemeinde Tobaj und St. Martin dran. Dafür war ein Auswärtssieg in Goberling nötig, der am Sonntag auch folgen sollte. Dabei war es für den SKU die erste Rückkehr nach dem verpassten 2. Liga-Aufstieg in der Vorsaison. Die Elf von Christoph Kuh und Marcel Frühwirth fand schnell in die Begegnung und Adam Vittman stellte früh die Weichen auf Auswärtssieg. Der ungarische Legionär war es auch, der die Begegnung kurz vor Seitenwechsel vorentschied. „Die erste Halbzeit war sehr gut, da hätten wir nur das 3:0 machen müssen“, resümierte SKU-Coach Kuh und ergänzte: „Ein verdienter Sieg.“ Auf Goberlinger-Seite haderte Trainer Alexander Kern speziell mit der Performance vor der Pause: „Da wirkte es, als hätten wir Angst. Die zweite Hälfte war hingegen sehr gut. Gehen wir von Anfang an so rein, ist sicher was drin!“

STATISTIK:

ASK SKODA SIMON GOBERLING - SK UNTERSCHÜTZEN 0:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (7.) Vittman, 0:2 (41.) Vittman. Gelb-Rote Karte: Kappel (64., Unsportlichkeit).

Reserve: 2:2 (Glatz, Julian Schranz; Florian Guger, Eberhardt).

SR: Wisak (G: durchschnitt/U: sehr gut).- Goberling, 200.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Jelic, Neudecker; Matija Benko; König (60. Engelmeyer), Ceka, Moser (5. Kappel), Josip Benko; Ifkovits (87. Koller).

Unterschützen: Wagner; Kalcsics (93. Schwarz), Nemeth, Geschray, Stubits (87. Manuel Grabenhofer); Bogovic, Toth (85. Csekits), Kaippel, Helmig; Jonas Grabenhofer, Vittman.

WIESFLECK - GEMEINDE TOBAJ 0:2. Ganz vorne weg marschiert weiter die Gemeinde Tobaj. Gegen Wiesfleck holte die Truppe um Kapitän Lukas Spirk schon ihre Punkte, 36 bis 38 in dieser Saison. Spirk war es auch, der beim Gastspiel beim zweiten Aufsteiger den Torreigen eröffnete. In Minute 33 stellte er auf 1:0. Es entwickelte sich fortan ein Spiel, das Tobaj dominierte, bis zum 2:0 dauerte es aber. Erst in Minute 76 markierte Luka Dragovic die Entscheidung. Im Tobajer Lager sprach Spirk von einem „sehr guten Auftritt“ und einem „verdienten Sieg“. Für Wiesfleck setzte es im zweiten Frühjahrsheimspiel hingegen die zweite Niederlage. Gegen die Klassen-Top-Teams aus Unterschützen und Tobaj ist das kein Beinbruch, weiß man auch im SCW-Lager. Am Wochenende spielt die Mahlknecht-Elf in Kaltenbrunn und will dort anschreiben.

STATISTIK:

SC WIESFLECK - ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (33.) Spirk, 0:2 (76.) Dragovic.

Reserve: 3:2 (Wenzl, Zingl, Winkler; Csekits, Michael Toth).

SR: Dinleyici (W: krein Kommentar/GT: gut).- Wiesfleck, 150.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Siman, Ungerböck, Ferk (83. Mahlknecht); Pinoza, Kasza, Plank; Lipp (83. Nemejc), Hettlinger, Kirnbauer (46. Zupancic).

Gemeinde Tobaj: Pronhagl; Leitner, Roth, Horvat, Oswald; Lukavecki, Szerencsics; Jautz-Lackner (87. Haasz), Dragovic, Herceg (83. Winkelbauer); Spirk.

SANKT MARTIN - OBERDORF 5:0. Der ASV St. Martin bleibt weiter in super Form! So ließ man am Samstag dem vorwöchigen 5:0-Erfolg in Deutsch Kaltenbrunn nun auch gegen Oberdorf einen Kantersieg folgen. Das Geschehen war vor der Pause umkämpft, ehe es in den zweiten 45 Minuten eine eindeutige Angelegenheit für die Elf von Spielertrainer Zvonimir Panic wurde. „Da waren wir stark“, lobte auch ASV-Obmann Edwin Janosch seine Mannen und ergänzte: „Sieben Punkte aus drei Spielen sind schon richtig gut.“ Die Devise beim Verein aus dem Jennersdorfer Bezirk bleibt gleich: „Wir wollen dranbleiben und weiter vorne mitspielen.“ Davon sind die Oberdorfer in dieser Saison ein gutes Stück entfernt. Sektionsleiter Wolfgang Halper zum Spiel: „Die erste Hälfte konnten wir noch offen gestalten, ehe wir nach dem 0:2 aufsteckten.“

STATISTIK:

ASV PIZZERIA PALERMO SANKT MARTIN - ASK OBERDORF 5:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (36.) Eckhardt, 2:0 (52.) Lendl, 3:0 (70.) Vhrunc Pfeifer, 4:0 (74.) Vhrunc Pfeifer, 5:0 (86.) Vhrunc Pfeifer.

Reserve: 2:5 (Hoschek, Nico Mayer; Nik Halper 4, Maximilian Halper).

SR: Erdem (St. M.: sehr gut/O: gut).- St. Martin, 120.

St. Martin: Bozek; Bruchmann, Prem, Panic, Holzmann (81. Rucker); David Mayer (69. Nico Mayer), Eckhardt; Gmeindl-Neubauer (69. Thiago), Lendl, Jaksic (85. Hoschek); Vhrunc Pfeifer.

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper, Matthias Oswald (37. Tuider), Novoselec, Krajl (71. Patrick Oswald); Michael Halper, Stefan Halper; Lackner (58. Holpfer), Masic (71. Maximilian Halper), Florian Halper (71. Nikolaus Halper); Brdaric.

NEUHAUS - BUCHSCHACHEN 1:3. Der SC Buchschachen ist nach dem Auswärtssieg beim USV Neuhaus zurück in der Spur. Nur noch zwei Punkte fehlen der Elf von Spielertrainer Toni Dorner mittlerweile auf die Konkurrenz aus Oberdorf oder Zuberbach und selbst Kemeten oder Wiesfleck scheinen nicht mehr so weit entfernt. Voll des Lobes war der Trainer für seine kickende Zunft: „Ein großes Lob. Wir stehen defensiv sehr stabil und kompakt.“ Kurz vor der Pause brachte Winter-Neuzugang Tomas Marolt die Gäste in Führung, während Andraz Sorko nur wenige Minuten nach Seitenwechsel ausglich. Der starke David Mersits stellte die Weichen dann wieder auf Auswärtssieg und spät machte Marolt den Sack dann zu. Dorner abschließend: „Das war schon eine super Teamleistung.“ Die fehlte den Hausherren, die im Frühjahr weiter nicht so recht auf Touren kommen wollen.

STATISTIK:

USV RAIKA NEUHAUS AM KLAUSENBACH - SC BUCHSCHACHEN 1:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (41.) Marolt, 1:1 (52.) Sorko, 1:2 (71.) Mersits, 1:3 (85.) Marolt.

Reserve: 4:1 (Rene Zieger, Vogrincic, Pock, Eigentor; Islamovic).

SR: Radonjic (N: kein Kommentar/B: sehr gut).- Neuhaus, 150.

Neuhaus: Rosker; Stefan Zieger, Törnar, Koller (89. Pilz), Jakob Meitz (88. Bauer); Pajk; Fischer, Unger, Huber, Christian Wolf; Sorko.

Buchschachen: Goger; Thomas Lechner, Mitterwachauer, Dorner, Neziri; Flamur Kacanolli, Jurcic; Mersits (90. Moritz Lechner), Rusz (70. Kurtz), Demokrat Kacanolli (86. Franyi); Marolt.

KEMETEN - DEUTSCH KALTENBRUNN 6:0. 0:5 gegen St. Martin, 0:6 in Kemeten: Der SV Deutsch Kaltenbrunn steckt in einer handfesten Krise fest. Die wirkt sich tabellarisch zwar (noch) nicht aus, aber die Leistungen bleiben unter jeder Kritik. Schon vor der Pause erspielten sich die Hausherren eine Vielzahl an Möglichkeiten, die aber nur mit einem Treffer von Stjepan Kokot belohnt wurden. Nach Seitenwechsel lief der SVDK dann in ein echtes Debakel. „Da machten wir die Chancen auch“, so Kemetens Obmann-Stellvertreter Gerald Halper, der anfügte: „Hätten wir die Möglichkeiten vor der Pause auch so konsequent genutzt, wäre es noch höher ausgegangen.“ Den Kaltenbrunnern fehlten angesichts der eigenen Vorstellung fast schon die Worte. „Es war wie schon gegen St. Martin inferior. Wir haben überhaupt nichts dazugelernt“, so der Sportliche Leiter Hannes Thier.

STATISTIK:

SC „H+P“ KEMETEN - SV ERDBAU BERGER DEUTSCH KALTENBRUNN 6:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (31.) Kokot, 2:0 (51.) Vrbanic, 3:0 (53.) Sandro Kizlin, 4:0 (57.) Kokot, 5:0 (72.) Mayer, 6:0 (83.) Roberto Kizlin.

Reserve: 5:2 (Schiller 2, Vrbek, Horvatits, Mark Koller; Schnecker, Stranzl).

SR: Paukowitsch (Ke: sehr gut/Ka: gut).- Kemeten, 120.

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter (68. Kiss), Erkinger (83. Goger); Stampfel (64. Mayer); Roberto Kizlin (83. Simon Pieler), Pausackerl; Lukas Pieler (83. Simon Pieler); Kokot, Sandro Kizlin (83. Horvatits).

Deutsch Kaltenbrunn: Orban; Potzmann (46. Majczan), Pal, Komoroczi, Berger (58. Jens Koch); Weber, Hütter (65. Stranzl), Fuchs, Kollar; Haas, Baumgartner (46. Preiner).

WELGERSDORF - SANKT MICHAEL 1:1. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SV Welgersdorf und dem SV St. Michael. „Das sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte für uns“, haderte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser nach dem 1:1, dessen Team das deutliche Chancenübergewicht nicht in Tore ummünzen konnte. Der Treffer von Laszlo Bacsi in Minute 22 sollte der einzige für den SVW an diesem Tag bleiben. „Es war eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten wilde Torchancen“, so Kaiser weiter. Für den Ausgleich der Gäste sorgte noch vor Seitenwechsel Mihael Turniski. Für St. Michael war es der erste Punktgewinn im Jahr 2023. Der Sportliche Leiter Rudi Kopitar meinte: „Es war ein gerechtes Remis. Für uns gut, dass wir endlich angeschrieben haben.“

STATISTIK:

SV WELGERSDORF - SV SANKT MICHAEL 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (22.) Bacsi, 1:1 (38.) Turniski.

Gelb-Rote Karte: Kotnik (90., Kritik).

Reserve: 2:3 (Bayani, Matthias Kamper; Marcel Magaditsch 2, Maikisch).

SR: Koc (W: sehr gut/St. M.: gut).- Welgersdorf, 120.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Schoditsch, Sütö (17. Kosik), Müllner; Kamper, Urbauer, Balla, Lödör (80. Bayani); Antol, Bacsi.

St. Michael: Kavac; Ungur, Grandits, Turniski, Peischl (82. Laky); Kotnik, Ernst, Penthor, Neubauer (76. Brünner); Vincelj, Weber.

LOIPERSDORF - ZUBERBACH 3:1. Am ersten Platz hinter dem Spitzentrio setzt sich der SCLK fest. Mit einem 3:1-Erfolg gegen Zuberbach holte man seine Punkte fünf bis sieben im Frühjahr. Nach dem 0:0 im Derby gegen Buchschachen sah Sektionsleiter Roland Szander eine Leistungssteigerung: „Es war sicher ein besseres Auftreten als zuletzt und das haben wir auch mit den Toren belohnt.“ Im Zuberbacher Lager zeigte man sich mit dem Gezeigten ebenfalls zufrieden. Eine Szene stieß aber sauer auf: „In Minute 65 entschied der Schiri erst falsch auf Einwurf, dann falsch auf Ecke, aus welcher schließlich das 1:3 resultierte – sehr bitter, weil wir gut dabei waren“, so Funktionär Klaus Brandstätter.

STATISTIK:

SC LOIPERSDORF-KITZLADEN - SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (15.) Sandor, 2:0 (25.) Lovric, 2:1 (41.) Christopher Tuba, 3:1 (66.) Sandor.

Rote Karte: Trainer Mario Tuba (66., Beleidigung).

Reserve: 5:1 (Alex Bruckner 2, Niklas Glatz, Ritter, Höller; Alex Gossy).

SR: Lang (L: gut/Z: durchschnitt).- Loipersdorf, 100.

Loipersdorf: Palank; Prenner, Hornung, Grozdanic, Neubauer; Glatz, Skribin (19. Benedek); Darko (88. Bruckner), Lovric, Weber (71. Höller); Sandor.

Zuberbach: Molnar; Czene, Christopher Tuba, Leitold, Schimmer; Gager (82. Kwetina), Kuroli, Czibor, Szalay, Horvath; Varga (79. Gossy).