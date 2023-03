Spitzenduo kickte furios

Werbung

MARKT NEUHODIS - SIGET 5:2. Der ASK Markt Neuhodis macht da weiter, wo er im Herbst aufgehört hat. Mit einer eindrucksvollen Vorstellung meldete sich die Elf von Johannes Toth aus der Winterpause zurück und zeigte gleich, wo der Weg im Frühjahr hinführen soll – bestenfalls in die 1. Klasse! Schon in Minute sechs eröffnete Daniel Horvath den Torreigen, bis zur Pause stand es 3:0. Das Ergebnis hätte allerdings auch anders aussehen können: Beim Stand von 0:1 scheitere Sigets Igor Macesic vom Elferpunkt. Die Tore der Gäste fielen dann zu spät in Hälfte zwei. „Klar war es gut, dass unser Goalie den Elfer parierte, sonst agierten wir über weite Strecken aber sehr dominant“, meinte Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath zum Sieg. Siget hingegen ist mit der Pleite wohl endgültig aus dem Titelrennen raus.

STATISTIK:

ASK MARKT NEUHODIS - UFC SIGET 5:2 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (6.) Daniel Horvath, 2:0 (28.) Fujsz, 3:0 (42.) Daniel Horvath, 4:0 (52.) Fujsz, 4:1 (60.) Sagmeister, 5:1 (82.) Daniel Horvath, 5:2 (90.) Sagmeister.

Reserve: 5:4 (Schmaldinst 3, Habetler 2; Renner, Reitmeier, Reiner, Gangoly).

SR: Orman (MN: gut/S: kein Kommentar).- Markt Neuhodis, 330.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Havasi, Dorner, Steinreiber; Johannes Horvath, Parapatits (92. Wagner); Werderitsch (75. Koller), Tamas, Fujsz (83. Janisch); Daniel Horvath.

Siget: Konetsny; Nastase, Macesic, Cejvanovic, Ringbauer; Saurer, Plank (46. Tiwald); Kiss (46. Sagmeister), Sulyok, Ruzsas; Proykov.

HANNERSDORF - WOLFAU 5:2. Der SV Hannersdorf meisterte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Wolfau mit Bravour. Die „Wölfe“ schickte man auch aufgrund einer gut aufgelegten Offensivabteilung rund um Leo Jakopec & Co. ohne Punkte nach Hause. Während der SVW in Halbzeit eins noch mithalten konnte, diktierten die Hausherren nach Seitenwechsel fast schon nach Belieben. „Da waren wir sehr dominant und es waren einige sehr gute Kombinationen dabei. Diese Intensität wünsche ich mir aber auch von Anfang an“, sagte SVH-Obmann Matthias Konrad. Mit dem Dreier konnte man den Rückstand auf Leader Markt Neuhodis halten, während Wolfau auf den vorletzten Rang abrutschte. „Hannersdorf war kompakter und der Sieg war verdient. Vielleicht fiel er am Ende aber ein bisschen zu hoch aus“, analysierte Wolfau-Trainer Michael Koller.

STATISTIK:

SV NABABU HANNERSDORF - SV WOLFAU 5:2 (3:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Piskovic, 1:1 (23.) Andreas Lukitsch, 2:1 (27.) Jakopec, 3:1 (45.) Jakopec, 4:1 (60.) Schendl, 5:1 (85.) Piskovic, 5:2 (90., Eigentor) Haselbacher.

Gelb-Rote Karte: Nunner (78., Foul).

Reserve: 1:0 (Marcel Klepits).

SR: Gören (H: kein Kommentar/W: gut).- Weinbergstadion, 80.

Hannersdorf: Haselbacher; Varga, Fixl, Bogdanovic, Aigner (70. Lang); Schendl, Mayer (87. Gabriel), Muhr (87. Reicher); Piskovic; Jakopec, Coric.

Wolfau: Csar; Lang (81. Herold), Nunner, Kuich, Andreas Lukitsch (62. Korytin); Koller, Cerovecki, Waldl (84. Madl), Jazvic; Santor, Fink.

SCHACHENDORF - KIRCHFIDISCH 1:3. Der SV Kirchfidisch startete mit vier Punkten aus zwei Spielen richtig gut ins neue Jahr. Dabei ließ man dem Remis in der Vorwoche gegen Hannersdorf, nun einen souveränen Auswärtserfolg beim SC Schachendorf folgen. „Der Sieg war eigentlich nie in Gefahr“, erläuterte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer, dessen Team sich bis zur 63. Minute einen komfortablen 3:0-Vorsprung herausspielte und weitere Hochkaräter vergab. „Unser Auftritt war nicht schlecht, wir haben aber sehr viele Chancen ausgelassen“, so Schaffer. Schachendorf kam in der Schlussphase noch zum Anschlusstreffer, am Ende dann aber zu wenig, weil man auch per Elfmeter an SVK-Goalie Benjamin Maitz scheiterte.

STATISTIK:

SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF - SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH 1:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (25.) Benedek, 0:2 (35., Elfmeter) Faggyas, 0:3 (65., Elfmeter) Faggyas, 1:3 (84.) Babic.

Reserve: 5:4 (Jakob Varga 3, Krznaric, Kaiser; Virag 2, Moosbrugger, Stubits).

SR: Agirbas (S: kein Kommentar/K: gut).- Schachendorf, 220.

Schachendorf: Szep; Cernut, Johannes Nemeth, Wagner, Mamic (80. Jampens); Marlovits, Dorner, Kovacs, Konrad; Babic, Zilic.

Kirchfidisch: Maitz; Csencsits, Halmosi, Nemes; Mühler, Szabo; Horvath, Benedek, Englitsch, Stumpf (58. Kopfer); Faggyas (82. Schaffer).