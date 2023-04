UFC Siget: Jetzt geht es um einen Cupplatz!

Werbung

SIGET – HANNERSDORF; SAMSTAG, 16 UHR. Die bisher so gute Saison des SV Hannersdorf erlebte am vergangenen Sonntag ihren Tiefpunkt. Bei Spitzenreiter Markt Neuhodis verlor die Mannschaft von Trainer Bernd Balogh trotz 3:1-Pausenführung und zahlreichen Chancen mit 3:4 und verabschiedete sich so wohl endgültig aus dem Titelrennen. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf die Hodiser nun. Nach der Riesen-Enttäuschung folgt für die Hannersdorfer gleich das nächste richtungsweisende Spiel, wenn man am Samstag bei Verfolger Siget gastiert. Dabei geht es für Tobias Schendl und Co. darum, den zweiten Platz abzusichern und das begehrte Ticket für den BFV-Cup zu erobern. Aktuell hält der SVH bei 36 Zählern, Siget lauert mit sechs Punkten Rückstand dahinter, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Die Ausgangslage ist also klar: Mit einem Sieg würde der SV Hannersdorf Platz zwei festigen und hätte gute Karten für eine Teilnahme am Pokalbewerb – wohl nur ein schwacher Trost für die geschundene SVH-Seele. Auf Siget-Seite gilt ebenfalls „gewinnen“! Dann nämlich könnte man die Hannersdorfer gar noch von Platz zwei stoßen. Anpfiff zum Duell im Zickenbachstadion ist am Samstag um 16 Uhr.