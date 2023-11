Ein Showdown beim SV Olbendorf

Olbendorf – Güssing; Samstag, 14 Uhr. Je länger die Hinrunde dauert, desto besser kommt der SV Güssing in Fahrt. Der Traditionsverein, der nach dem Burgenlandliga-Abstieg im Sommer einen riesigen Aderlass innerhalb seines Kaders hinnehmen und diesen auch auffangen musste, konnte sich nach dem 2:0 gegen den SV Mühlgraben etwas Luft nach unten verschaffen. „Das war verdammt wichtig“, sagte auch GSV-Assistent Jakob Burits und ergänzte: „Wir konnten so das 1:1 gegen Stegersbach bestätigen und den Schwung mitnehmen.“ Den möchten Roman Rasser und Kollegen nun auch ins für die Güssinger letzte Hinrundenspiel mitnehmen. Es geht nach Olbendorf, die zuletzt in Jennersdorf nicht kicken konnten und bei einem Spiel weniger schon fünf Zähler Rückstand auf die Güssinger haben. Burits: „Es wird ein Duell auf Messer's Schneide und uns erwartet ein echt enges Spiel. Klar ist aber, dass wir sehr gerne punkten und das Jahr positiv abschließen möchten.“ Das Selbstvertrauen sollte da sein, denn die letzten Leistungen waren richtig gut. „Man hat gemerkt, dass der Erfolg gegen Mühlgraben sehr wichtig für die Moral war. Es war dann auch jeder sehr happy“, so Burits.

In Olbendorf wartet man schon länger auf ein Erfolgserlebnis inform von Punkten. Zuletzt belohnte man sich gegen Eberau nach einem beherzten Auftritt nicht. Dem Heimduell gegen die Güssinger misst man aber extrem viel Bedeutung zu. Schon seit einigen Wochen arbeitet man auf dieses Treffen hin und in den letzten Tagen will man noch einmal Vollgas geben. „Es ist schon ein Entscheidungsspiel“, erklärte auch SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf und ergänzte: „Wir wollen den Abstand nicht zu groß werden lassen. Wir wissen, wie wichtig ein Sieg wäre.“

Personell fehlt dem GSV Kevin Zinkl und Manolis Heindl, während der SVO muss auf David Radostits, Manuel Csencsics und Jonas Haadl verzichten.

Gegen die ehemaligen Kollegen. Olbendorf-Kicker Marc Handel Mazetti hofft gegen seinen Ex-Klub auf ein positives Ergebnis. Foto: BVZ