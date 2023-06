Nur eine Kiste Bier fehlt

Mit der SpG Edelserpentin geht über die kurze Sommerpause ein neuer Verein den Weg in die Burgenlandliga. Die Elf von Michael Horvath war insgesamt die konstanteste Mannschaft des heurigen Jahres. Dahinter waren viele Mannschaften auf Augenhöhe, die bei mehr fußballerischem Glück auch durchaus noch weiter vorne platziert sein hätten können. Jennersdorf ließ eine Chance liegen und einige andere ehemalige Landesliga-Größen auch. Die untere Tabellenhälfte war gegen Saisonende von nur noch wenig Dramatik geprägt. Die beiden ersten Absteiger standen mit Jabing und Heiligenbrunn relativ früh fest und einzig Schlaining zitterte am Schleudersitz. Es hätte für den ehemaligen Landesligisten, der nun mit Neo-Trainer Sandor Homonnai einen Neustart wagen wird, am letzten Spieltag nur zwei Siege der südlichen Burgenlandliga-Vereine aus Rudersdorf und Markt Allhau gebraucht, um oben zu bleiben. Erstere lieferten in Deutschkreutz ab, die Allhauer rund um Ex-Schlaining-Coach Florian Hotwagner in Güssing nicht und so musste der ASK nach einigen 2. Liga-Jahren wieder runter und kann sich nach dem Siegendorfer Protest-Rückzug auch auf die Aufgaben in der 1. Klasse Süd konzentrieren.

Richtig spannend wird das kommende Jahr, denn mit Güssing und Markt Allhau kommen zwei echte Größen zurück und von unten steigt mit der Gemeinde Tobaj eine nicht zu unterschätzende Truppe auf und auch St. Martin hat einiges vor. Bleibt nur noch eine nicht bezahlte Bierkiste für den SV Kukmirn. Diese hatte der Autor dieser Zeilen nach deren Wiederaufstieg versprochen und bis heute noch nicht eingelöst. Das muss nun bis zum nächsten Saisonstart passieren, denn auch wenn Wettschulden nicht verjähren, bleibt dann wieder keine Zeit. Die neue 2. Liga-Spielzeit wird nämlich eine richtig gute.

Foto: BVZ