Eberauer Titelansprüche? „Dann können wir vielleicht darüber reden“

EBERAU - GRAFENSCHACHEN; SAMSTAG, 16.30 UHR. Was sich in der Vorbereitung schon abzeichnete, bewahrheitete sich in den ersten vier Rückrundenspielen: Der Burgenlandliga-Meister des Jahres 2016 aus Eberau ist in voller Fahrt! Mit zehn Punkten aus vier Spielen liegt man nicht nur in der Frühjahrs-Tabelle vorne, sondern arbeitet sich auch peu à peu nach vorne. Zuletzt gewann man das Derby in Heiligenbrunn noch mit 3:0 und setzte so die Spitze weiter unter Druck. Dabei kämpfte man auch gegen widrige Umstände, denn einfach machte es das Schlusslicht dem Nachbarn nicht. „Spielerisch war es sehr schwierig. Es war generell nur sehr wenig Platz vorhanden“, sagte Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben, der gemeinsam mit Ex-Teamkollege Daniel Kopcsandy und Tormann Gergely Levay den SVE als Trainer-Trio ins Saison-Finish führen wird. Mit Erfolg, denn bei „nur“ noch vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter von der SpG Edelserpentin darf man gerne offensivere Töne anschlagen. Nicht so in Eberau, denn man weiß auch, wie schnell es in dieser ausgeglichenen Liga auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Gut, dass mit dem SC Grafenschachen nun eine richtig gute Mannschaft ins Pinkatal reist. „Die sind für mich weiter ein Top-Team“, so Gutleben, der den SCG auch als „Favoriten“ einstufte. Und würde der SVE auch diese Prüfung schadlos überstehen? „Dann können wir ja noch einmal darüber reden“, so der ehemalige Klasse-Kicker mit einem Augenzwinkern. In Grafenschachen ist indes ein wenig der Wurm drin. Vor allem personell, denn neben Michael Oberrisser fehlten zuletzt immer wieder prägende Kräfte, die man nur schwerl kompensieren kann. Zudem sind mit Nico Halwachs und Kapitän Oliver Zankl auch noch zwei Stammkräfte gesperrt. Die Erwartungen waren bei Sektionsleiter Gerald Ringhofer so nicht die allergrößten: „In Eberau hängen die Trauben für uns hoch. Aktuell sind wir auch in der Defensive zu anfällig, offensiv läuft es dafür ganz gut.“