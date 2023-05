Wahnsinn geht los

EDELSERPENTIN – NEUBERG 0:1. Am vergangenen Freitagabend war am Sportplatz in Stuben alles angerichtet, um den neuen 2. Liga-Meister von der SpG Edelserpentin zu ehren. Einzig der SV Neuberg wollte nicht mitspielen und avancierte nach über 90 Minuten zum „Party-Crasher“. Dabei kickten die Hausherren eigentlich sogar passabel, nur ein Treffer wollte der Elf von Michael Horvath nicht gelingen. So reichte der im Frühjahr starken SVN-Truppe ein Treffer von Ivan Hajdic kurz vor der Pause, um drei Punkte zu entführen. „Für mich war es ein verdienter Auswärtssieg“, erklärte Neuberg-Obmann Martin Konrad und ergänzte: „Sie hatten mehr Anteile, waren aber vor unserem Tor harmlos.“ Die SpG hat weiter fünf Zähler Vorsprung und nun geht es nach Jabing, ehe dann der Heim-Abschluss gegen Rotenturm wartet. Obmann Konrad Renner dazu: „Wir haben 90 Minuten auf deren Tor gespielt, aber vor allem vor der Pause zu viele Chancen vergeben. Jetzt hoffen wir, dass es in Jabing so weit ist.“

OLBENDORF – JABING 0:0. Eigentlich sollte der SV Olbendorf als Tabellen-13. von insgesamt 16 Teams in Sachen Klassenerhalt durch sein, aber die ungewisse Situation in der Regionalliga Ost mit zwei möglichen rot-goldenen Absteigern sorgt weiter für Kopfzerbrechen. So war der SVO-Tross trotz der mageren Nullnummer gegen Jabing erst in Feierlaune, um diese Stimmung dann auch bald wieder zu revidieren. Die Lage bleibt auch zwei Runden vor Saisonende ungewiss. Gut war der Auftritt gegen den ASK nicht. „Wenigstens haben wir gepunktet“, sagte der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch, der ergänzte: „Und Schlaining zudem verloren.“ So kann die Elf von Michael Heidegger zumindest nicht mehr auf die letzten drei Tabellenplätze abrutschen. Dort wird Jabing seine bittere Saison sicher beenden – wo genau, bleibt offen. Obmann Christian Gansfuss: „Wir hatten drei tolle Chancen, auch wenn es generell zerfahren und nicht gut war.“

RECHNITZ – EBERAU 0:3. Der SV Rechnitz konnte sein traditionelles Pfingstfest nicht mit einem Heimsieg starten. Trotz sehr starker Anfangsphase, in der man einige gute Chancen liegen ließ, verlor die Elf von Attila Banfalvi letztendlich klar. Auch weil man den Eberauer Allrounder Stephan Draxler dreimal sträflich vernachlässigte und dieser drei Treffer erzielte. „Nach 26 Minuten hätte es statt 0:1 3:0 für uns stehen müssen“, haderte SVR-Pressesprecher Michael Riedler, der ergänzte: „Das war schon fahrlässig und fiel uns dann auch auf den Kopf. Mit dem Rückstand riss der Faden komplett.“ Anders die Gäste, die mühsam ins Spiel fanden, dann aber immer besser wurden. So war Sektionsleiter Andi Gutleben auch zufrieden: „Ab unserer Führung hatten wir das Geschehen im Griff und ließen nichts mehr zu. Das 3:0 ging dann in Ordung.“

GROSSPETERSDORF – ROTENTURM 1:1. Keinen Sieger fand das Derby am Samstag in Großpetersdorf. Und das spätere Ergebnis war dann auch folgerichtig, denn während die Gäste vor der Pause gut im Spiel waren, ließen die SVG-Hausherren nach der 1:0-Führung durch Norbert Füleki den möglichen Heimsieg liegen. Das passierte auch, weil Robert Hötschl bei seinem Elfmeter-Versuch abstoppte und der Schiri dann auf indirekten Freistoß für Rotenturm entschied. „Wir müssen da das 2:0 machen. Dann wäre es erledigt gewesen“, haderte SVG-Obmann Harald Schneller. Es kam, wie es kommen musste und Erik Burai glich schnell zum 1:1 aus. Rotenturm-Trainer Mario Portschy: „Ich war nicht unzufrieden. Das Remis war gerecht.“

HEILIGENKREUZ – MÜHLGRABEN 0:1. Während die Heiligenkreuzer Reserve neuer Meister ihrer Liga ist, verlor die Erste im Anschluss gegen Mühlgraben knapp. Bei den Hausherren fehlte es etwas an der nötigen Aggressivität. „Sie waren giftiger und wir etwas zu zaghaft in den Zweikämpfen“, sagte der Sportliche Leiter Markus Jost, der anfügte: „Sie hatten eine Chance und machten dann auch das Tor.“ Dem Ausnahmekönner Kresimir Matovina war dieses in Minute 55 vergönnt. Der slowenische Legionär stellte so die Weichen auf Auswärtssieg und nur ein Zähler fehlt dem SVM-Tross noch zur ominösen 50-Punkte-Marke, die man im Saisonfinish als Ziel ausrief. Sektionsleiter Florian Jud dazu: „Es ist und bleibt für uns eine Top-Saison. Jetzt wollen wir das Maximum herausholen.“ Das könnte sogar noch der Meistertitel sein, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist.

SCHLAINING – GRAFENSCHACHEN 0:3. Gut gespielt und dennoch verloren – so kann man das Schlaininger Heimspiel gegen den SC Grafenschachen einordnen. Vor allem in der ersten Halbzeit ließ man eine mögliche Führung liegen. „Unser generelles Auftreten war top, aber wir haben dann auch einfach kein Glück“, erklärte Schlainings Sektionsleiter Ernst Simon, der auch die vermeidbaren Gegentreffer meinte. So legte man den Gästen die Tore zwei und drei fast schon auf und der SCG konnte mit drei Punkten ins Pfingstwochenende starten. Trainer Helmut Plank: „In der ersten Halbzeit hielt bei uns Marc Buchegger zweimal gut, ehe wir es dann immer besser unter Kontrolle bekamen. Hinten raus hätte es dann noch deutlicher werden können, aber das wäre auch zu viel gewesen.“

KUKMIRN – JENNERSDORF 2:4. Die Jennersdorfer Chance ist klein, aber sie lebt: Dank des Edelserpentiner Umfallers gegen Neuberg und dem Auswärtssieg in Kukmirn kann die UFC-Elf von Saso Kupcic weiter Meister werden. Im Apfeldorf war es ein schweres Stück Arbeit für Stefan Deutsch und Kollegen, denn die Hausherren legten kämpferisch alles rein. „Sie waren robust, aber nie unfair“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Aufgrund der Chancen war es aber doch verdient.“ Bitter für die Heimischen: In der Schlussphase vergab Robin Bleyer den Ausgleich. Spät erzielte Philipp Mrazek dann den Endstand.

HEILIGENBRUNN – STEGERSBACH 3:1. Seinen zweiten Sieg in Folge feierte der SV Heiligenbrunn, der damit auch die Rote Laterne an Jabing weiterreichte. Die Elf von Trainer Mathias Kedl wird gegen Saisonende immer besser und bei nur zwei Absteigern, was unwahrscheinlich ist, darf man auch weiter hoffen. „Wir haben verdient gewonnen, auch weil wir nach dem 0:1 schnell wieder ins Spiel fanden“, resümierte der Sportliche Leiter Thomas Kedl, dessen Elf in Minute 51 durch Christoph Kienzl in Rückstand geriet, die Begegnung dann aber noch verdient drehen konnte. Die Stegersbacher spielten nämlich nicht gut. SVS-Trainer Manfred Petrus: „Generell war es niveauarm und irgendwie scheint es so, als ob bei uns die Luft raus wäre.“

SPG Edelserpentin – SV Marsch Neuberg 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (45.) Hajdic.

Reserve: 5:0 (Valentin Horvath 2, Henrik Farkas, Laschober, Eigentor).

SR: Flasch (E: kein Kommentar/N: gut).- Stuben, 200.

SpG Edelserpentin: Malits; Halavuk, Muji, Prahic, Lakatos (75. Jakab); Simon Csencsics, Strohmeyer (70. Pusztai), Angyan; Benkö, Endrit Mucolli.

Neuberg: Kracher; Neubauer, Vikario, Marth, Paul; Gruber, Niklas Konrad; Csencsits (92. Maikisch), Golubar, Pelzmann (87. Radakovits); Hajdic.

SV Olbendorf – ASK Automobile Simon Jabing 0:0.-

Reserve: Nichtantreten Jabing.

SR: Cvrljak (O: sehr gut/J: gut).- Olbendorf, 180.

Olbendorf: Halilovic; Krsic, Glatz, Haadl (65. Radostits); Plank, Thomas Nebl; Holper, Hitrec (82. Tuider), Handel Mazetti; Batori-Toth (54. Schenner), Cakarun.

Jabing: Lalic; Haselpacher, Schreiner, Hupfer, Graf; Strobl, Farkas; Kamper, Sagmeister, Gergo; Bogad.

SV Speedarena Rechnitz – SV Wica Eberau 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (27.) Draxler, 0:2 (61.) Draxler, 0:3 (71.) Draxler.

Reserve: 2:1 (Karoly, Lorenz; Barilovits).

SR: Ruffa (R: gut/E: gut).- Speedarena, 200.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Bolla, Valkovszki, Pfahnl; Gollerits, Nimac (58. Simon), Kurtz, Werderitsch (86. Unger); Szanto (86. Mathias Preinsperger), Pergel (72. Bernd Brunner).

Eberau: Levay; Rambeck (79. Horvath), Patrick Kraller, Bardics, Stefan Laky; Vlasics (74. Georg Bock), Szvetits (87. Johannes Kovacs), Pataki, Abert; Draxler (79. Csencsits), Skriba (87. Matheo Kraller).

SV OK-Energiehaus Großpetersdorf – ASK Korkisch Rotenturm 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (57.) Füleki, 1:1 (61.) Burai.

Reserve: 2:1 (Al Musawi, Unger; Barbaryan).

SR: Kern (G: gut/R: schwach).- Großpetersdorf, 100.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn (23. Matthias Resner), Tiba, Stefan Hetyei; Gabriel (83. Matthias Hetyei), Giber, Jani (83. Unger), Hötschl; Füleki, Wurglits.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Talaber, Gröller; Luckerbauer (74. Pfeffer), Ungerböck (81. Hassuneh), Horvath, Doleschal (66. Puhr); Burai, Balogh.

SV Heiligenkreuz – SV Mühlgraben 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (55.) Matovina.

Reserve: 6:0 (Janosch 4, Slezak, Marvin Wallesz).

SR: Sahin (H: gut/M: durchschnitt).- Waldstadion, 120.

Heiligenkreuz: Thaller; Gaal (67. Merdian), Fabsits, Kardos, Poczak; Köppel, Mirth (59. Strobl); Willgruber, Windisch, Nyari (80. Janosch); Fekete.

Mühlgraben: Bilalic; Glanz, Dudajek, Vurcer, Hutter; Simon Kropf, Matovina, Kahr, Niederl, Stangl (91. Hösch); Pfeifer (59. Friedl).

ASK Schlaining – SC Grafenschachen 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (40.) Luif, 0:2 (53.) Nico Halwachs, 0:3 (62.) Wenzl.

Reserve: Nichtantreten Schlaining. SR: Windisch (S: gut/G: sehr gut).- Schlaining, 100.

Schlaining: Bögöly; Csebits, Florian Glösl, Bürger, Stelzer (66. Lukas Postmann); Putz, Nagy (74. Klemens Mikovits); Mamic, Felegyhazi, Tobias Glösl; Petric.

Grafenschachen: Buchegger; Coric (88. Linhart), Luif, Lang, Pimperl; Thier, Rudolf, Jahrmann (88. Höfler), Fenz (55. Wappel); Wenzl, Nico Halwachs (80. Loidl).

SV Redlove Kukmirn – UFC Lumitech Jennersdorf 2:4 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (38.) Vajda, 0:2 (43.) Michael Wagner, 1:2 (45.) Unger, 2:2 (68.) Bleyer, 2:3 (71.) Boandl, 2:4 (97.) Mrazek.

Reserve: 1:5 (Jandrisevits; Ehrenhofer 2, Gumhold 2, Eigentor).

SR: Tosun (K: durchschnitt/J: sehr gut).- Kukmirn, 120.

Kukmirn: Knar; Schreiner (63. Schnecker), Matthias Scholz, Unger, Mayer; Felix Heindl, Smodis; Julian Heindl, Andrija Galic (73. Schabhüttl), Bleyer; Ivan Galic.

Jennersdorf: Colig; Dunkl (57. Gumhold), Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Halb, Resch, Stefan Deutsch (83. Janosch); Vajda, Michael Wagner (73. Mrazek), Boandl (73. Herzenjak).

SV Heiligenbrunn – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 3:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (51.) Kienzl, 1:1 (58.) Humar, 2:1 (76.) Vurusic, 3:1 (79., Elfmeter) Marcec.

Reserve: 3:10 (Lekai, Marakovits, Nico Mulzet; Tecic 7, Michael Strobl, Eugen Strobl, Hirmann).

SR: Kazanci (H: sehr gut/S: kein Kommentar).- Heiligenbrunn, 100.

Heiligenbrunn: Hamr; Szabo, Vikic, Marcel Stettner, Strobl; Gröller, Marcec; Nemeth (62. Herczeg), Adamic, Humar; Vurusic.

Stegersbach: Slukic; Oswald (70. Ritter), Fritz, Kalamar, Jautz-Lackner; Faulend (78. Tecic), Mad; Heiter, Kienzl (82. Hirmann), Poandl; Vass.

Nachtrag der 26. Runde:

SV Wica Eberau – ASK Korkisch Rotenturm 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (31.) Skriba.

Reserve: 8:1 (Bozo 2, Schrammel, Engelmayer, Michael Bock, Radakovits, Barilovits 2; Guger).

SR: Stojanovic.- Eberau, 150.

Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Stefan Laky; Rambeck, Szvetits, Georg Bock, Vlasics (53. Csencsits); Skriba (90. Matheo Kraller), Draxler (82. Johannes Kovacs).

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Hassuneh, Talaber, Gröller; Zambo (46. Ungerböck), Horvath, Schaffer (63. Puhr), Pfeffer (46. Luckerbauer); Burai (70. Barbaryan), Balogh.