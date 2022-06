Grundgerüst bleibt beim SV Güssing bestehen

Werbung

Ein Spiel noch, dann hat die zehrende Saison 2021/22 auch für den SV Güssing ein Ende. Nach dem 1:1 über Bad Sauerbrunn geht es nun noch zum FC Deutschkreutz, die GSV-Cheftrainer Christoph Herics über alle Maßen lobte.

„Dort ist es immer sehr schwer und für meine Begriffe haben sie auch ein super Jahr gespielt“, so sein Wortlaut, der zum Abschluss möglicherweise dem „ein oder anderen Spieler“ eine Chance geben wird, sich zu zeigen. Das bleibt das Güssinger Credo – auch in Transferfragen. Erst wird im eigenen Stall geschaut, ehe man, sofern es dort fehlen sollte, auch auswärts auf etwaige Jagd geht. So geschehen bei David Sauhammel, der damals aus Oberwart kam und mittlerweile fixer Bestandteil der Startelf ist.

Bei Michael Schendl (Eberau) verlief es dann ähnlich und auch 2022/23 ist mit Marcel Pomper ein neues Gesicht dabei. Der Mittelfeld-Allrounder kommt aus Schlaining, bewies davor aber in Oberwart schon seine Burgenlandliga-Tauglichkeit und bringt einige neue fußballerische Attribute in den Kader mit. Er wird nicht der einzige Neuzugang bleiben, denn mit Maximilian Kedl, der zuletzt bei der SPG Pinkafeld das Tor hütete und erst knapp 15 Jahre jung ist, erweitert auch ein neuer Tormann das Güssinger Gebilde. Der Hintergrund hierbei? Einser-Goalie Matthias Mulzet wird eine fußballerische Pause einlegen und nicht mehr die volle Intensität an den Tag legen.

„Matthias hat sich schon von der Mannschaft verabschiedet“, erklärte Trainer Herics und schoss nach: „Es wurde mit ihm vereinbart, dass er uns zur Verfügung steht, wenn es mal brennen sollte.“ Das Tormann-Team mit dem 17-jährigen Nico Graf und dann eben Kedl ist extrem jung, aber man vertraut dem Talent der beiden Keeper.

Vor allem Graf zeigte in der Rückrunde sein großes Potenzial. Viel mehr wird nicht mehr passieren, kommt Jonas Kroboth aus Heiligenkreuz retour. Im Gegenzug beendete Tobias Kossits seine Karriere und Bojan Muzsi wird sich sportlich wohl verändern. „Für mich sind wir fertig“, so Herics, der nachschoss: „Der Verein hat gute Arbeit geleistet, so früh alles beisammen zu haben.“