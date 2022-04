Jetzt geht es ans Eingemachte

Werbung

Noch am Sonntagabend saßen Güssing-Trainer Christoph Herics und Obmann Hannes Winkelbauer lange beisammen. Die Gespräche drehten sich dabei über die nähere, aber auch mittelfristige GSV-Zukunft. Diese soll eigentlich in genau dieser Tonart weitergeführt werden, sprich: Einheimische, junge Spieler, die im besten Falle irgendeinen Güssing-Bezug aufweisen, wobei man bei passender Qualität auch ein Auge zudrücken würde. Zukunftsmusik, denn noch ist nicht einmal die Liga-Zugehörigkeit fürs kommende Jahr gesichert.

Die Mannen rund um Roman Rasser und Michi Kulovits sind nach den zuletzt vier Niederlagen gegen die „Big four“ aus Parndorf, Siegendorf, Oberwart und Pinkafeld nur noch Vorletzter. Sechs Zähler beträgt der Vorsprung aufs Schlusslicht aus Oberpetersdorf, wobei man rund um die Burg eher lieber nach oben denn nach unten schauen würde. Dafür braucht es am Samstag gegen St. Margarethen Punkte. Und das am besten dreifach. Die Nordburgenländer sind im engeren tabellarischen Umkreis, feierten aber am Wochenende auch ein 4:1 über Klingenbach. „Die kommen mit ganz breiter Brust, aber wir spielen zuhause und wir holten 2022 dort auch schon vier Zähler.

Bringen wir die gleiche Einstellung und Moral wie in Parndorf mit, wird sich das auch im Ergebnis widerspiegeln“, so der Coach und Obmann Hannes Winkelbauer schoss nach: „Wir dürfen sie nicht zu Toren einladen und müssen Standards gut verteidigen. Vorne kriegen wir dann immer unsere Chancen.“ Auch weil Angreifer Rasser nach Sperre wieder dabei ist.