SV Güssing erwartet „Zählbares“ für den BVZ-Tag

Als „komisches Spiel“ ordnete Güssing-Obmann Hannes Winkelbauer die 3:6-Niederlage beim SC Pinkafeld ein. Knapp 30 Minuten sah es beim Stand von 1:0 für die Elf von Christoph Herics nicht so aus, als würde man sich noch sechs Gegentreffer einfangen.

Die „Fehler“ bleiben laut Oberhaupt aber weiter das „Hauptthema“. Vor allem in der Endverteidigung hatte man erhebliche Probleme und Fünferpacker Patrick Bürger schoss sowie köpfte irgendwann ein, wie er wollte.

Positiv erwähnen muss man, dass selbst bei 1:4 und 2:5 immer wieder Chancen auf ein dann richtig verrücktes Derby da waren. Roman Rasser war gut aufgelegt; auch die Hausherren-Defensive wirkte nicht immer sattelfest. „Als Team funktionieren wir“, sagte auch Coach Herics, der seiner Truppe wenig vorwerfen wollte.

Drei Punkte Punkte als Ziel

Klar, die vielen Fehler bleiben das eine, aber seinen Plan verlor man über 90 Minuten nicht. „Wir wichen davon nicht ab, spielten immer schnell und tief und hatten unsere Möglichkeiten“, so Herics, der aber auch nachschoss: „Wir sind mitten im Abstiegskampf und nur mitzuspielen reicht dann irgendwann nicht mehr. Ich will am Donnerstag die BVZ aufschlagen, Tabelle und Statistik lesen und drei Punkte für Güssing eingetragen sehen.“

Ausklammern muss man, dass Pinkafeld oder auch die kommenden Gegner aus Siegendorf und Parndorf eben immense sportliche Qualität auf gewissen Positionen haben. Einige davon waren gar in der höchsten Spielklasse unterwegs, was sich in der ein oder anderen Situation dann auch im sportlichen Kräftemessen zeigt.

Das wissen auch die Verantwortlichen, die den Gang der kleinen Schritte gehen wollen. Gegen Top-Favorit Siegendorf sei man am Samstag laut Winkelbauer „100-prozentiger Außenseiter“.

Nachsatz: „Wir werden natürlich alles versuchen, aber was ich vor allem sehen will, ist, dass wir keine individuellen Fehler machen. Siegendorf ist stark genug und wenn sie uns dann ausspielen, ist es eben so. Aber Geschenke sollen es dabei keine werden.“

Mit Vorfreude begegnete der „Chef“ der Aufgabe. Herics: „Die gehören in die Regionalliga. Ich freue mich aber aufs Wiedersehen mit Alois Höller. Der war mein Zimmerkollege im Trainingslager mit dem SV Stegersbach. Ich würde das Spiel gern nach Spielschluss mit einem Bier und einem Lächeln meinerseits analysieren.“