SV Güssing: Große Chance, wenig Ballast

Wie bei fast allen Vereinen verlief die Winter-Vorbereitung 2022 auch beim Güssinger Sportverein nicht ganz nach Wunsch. Diverse verletzungsbedingte Ausfälle einiger Schlüsselspieler und auch die Corona-Problematik betrafen die Elf von Cheftrainer Christoph Herics. So war einige Male Improvisation in der Trainingsgestaltung gefragt, was man generell sehr gut bewältigte.

Zum Abschluss seiner Testspiel-Serie probte man vergangenen Samstag noch in Neuberg, wo man auf Naturrasen ein 1:1 holte. Vor allem vor der Pause war der Coach mit dem Gezeigten zufrieden. „Da passte die Einstellung sehr gut, wir gewannen viele Zweikämpfe und agierten auch mit Tempo“, so Herics, der in den zweiten 45 Minuten kräftig durchwechselte und auch der jungen GSV-Garde Einsatzminuten ermöglichte. Im Groben sei man bereit für den samstäglichen Auftakt gegen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Diese kommen runderneuert, aber als Burgenlandliga-Schlusslicht in die Bezirkshauptstadt, und vieles wäre für den ersten Güssinger Heimsieg der aktuellen Spielzeit angerichtet.

Diesen „Druck“ wollte Obmann Hannes Winkelbauer nicht an seine kickende Zunft richten. „Ich sehe es viel mehr als große Chance, wo wir danach positive Energie schöpfen könnten. Aber selbst wenn es nicht klappen würde, ist es erst das Erste von 14 Rückrundenspielen und es wäre nichts passiert.“ Dennoch meinte das Oberhaupt weiter: „Es ist ein extrem wichtiges Spiel, aber das gilt für beide Mannschaften. Schön wird es wegen der äußeren Umstände aber wohl nicht.“ Und wie schätzte man den Kontrahenten ein? Herics: „Das kann man aktuell nicht so wirklich.“