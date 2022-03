SV Güssing hofft auf „Kür“ beim Nachbarn

Werbung

PINKAFELD - GÜSSING; SAMSTAG, 17 UHR. Wenn der SV Güssing auf den SC Pinkafeld trifft, ist es für den GSV meist keine wirkliche Erfolgsgeschichte. Egal ob in der Meisterschaft oder im BFV-Cupbewerb – 2019 gewann Pinkafeld das Cupfinale in Güssing mit 4:2 – viele Siege feierten die Güssinger in den letzten Duellen nicht.

2014 war das, als der GSV-Tross die Pinkafelder letztmals bezwingen konnten. Und auch am Samstag reist die Elf von Christoph Herics als Außenseiter an. Dem ist man sich auch bewusst, auch wenn der Rückrundenstart als gelungen eingestuft werden kann.

„Wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt. Das war die Pflicht, ehe nun die Kür folgt“, so Coach Herics zur BVZ, der weiter erklärte: „Wir müssen als Team und nicht als Einzelkämpfer auftreten. Dann ist für uns auch in Pinkafeld oder dann gegen Siegendorf und Parndorf etwas möglich. Es wird sich zeigen, wie sehr wir es dann auch wollen.“

Bei den Hausherren weiß man um die Gefährlichkeit des kommenden Kontrahenten, der vor allem mit Roman Rasser über sehr viel Speed verfügt. SCP-Trainer Max Senft dazu: „Wir wissen, was uns erwartet und wie gefährlich sie in gewissen Zonen sein können.“