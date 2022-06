Zeltfest-Auftritt und ein Zugang beim SV Güssing

Vollbild

Pflichttermin. Roman Rasser (l.) und Michi Kulovits werden am Wochenende nicht nur fußballerisch schwer aktiv sein. Das Zeltfest steht an, wo neben vielen musikalischen Highlights, auch alle Einsatzkräfte von Blaulicht-Organisationen freien Eintritt haben. Zurück in der Burgenlandliga. Marcel Pomper (l.), der schon in Oberwart kickte und vor allem in Schlaining unangefochtener Stammspieler war, wechselt zur neuen Saison zum SV Güssing. „Ein interessanter Spielertyp, der Emotionen reinbringt“, so GSV-Obmann Hannes Winkelbauer dazu.

