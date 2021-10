„Es wird sich erst weisen“ ob Aus von Michael Horvath gut war

Neubeginn. Der SV Stegersbach wechselte noch in der Vorwoche seinen Trainer. So trennte man sich von Michael Horvath, der auf eine extrem junge Elf vertraute, die gewissen Schwankungen unterlag und zuletzt in eine sportliche Schieflage geriet. Bis zur Winterpause übernehmen Kapitän Christoph Kienzl (l.) und Assistent Manfred Petrus das Zepter. Dann soll ein neuer Trainer kommen.



Foto: Foto: Patrick Bauer