USV Rudersdorf ist wieder eine Größe

Der USV Rudersdorf hat eine lange Geschichte hinter sich. Diese wurde am Samstag gegen 20.20 Uhr um einen weiteres Kapitel in der 94-jährigen Historie erweitert: Der Traditionsverein sicherte sich mit einem 1:0-Heimsieg über starke Jabinger den 2. Liga-Meistertitel.

Weil Mühlgraben schon einen Tag zuvor in Stuben bei der SpG Edelserpentin mit 3:1 gewann, hielt die Elf von Cheftrainer Klaus Fuchs alle Trümpfe in der Hand. Diese ließ man sich auch nicht mehr nehmen, denn eine Einzelaktion von Top-Stürmer Ibo Sahin reichte, um in die Burgenlandliga aufzusteigen. „Die Meisterfeier zahlte sich dann aus“, schmunzelte der Sportliche Leiter Martin Salber und ergänzte: „Dieser Titel war für uns sehr wichtig.“

In diesem Zitat steckt vieles drin, denn dabei geht es vor allem um die jungen USV-Kräfte, die in einer Vielzahl beim ehemaligen Regionalligisten, der vor allem in den 1970er Jahren eine ganz große Nummer darstellte, kicken. Diesen wollte man eine fußballerisch würdige Bühne schenken - geschafft.

Und weil das Konstrukt aus Jugendlichkeit, der nötigen Erfahrung und der gewissen individuellen Extraklasse passt, stieg man verdient auf. Salber: „Wäre es nicht nach oben gegangen, wäre es schwieriger gewesen, einige zu halten.“

Es sieht gut aus, dass der Stamm zusammenbleibt und mit „zwei, drei“ Kickern verstärkt wird. „Es gibt sicher auch noch zwei, drei Fragezeichen, aber es sieht gut aus“, so der Verantwortliche Salber dazu, der natürlich auch den Architekten des Erfolgs nicht vergessen wollte: Trainer Klaus Fuchs.

„Er hat natürlich einen riesigen Anteil. Dafür möchten wir uns bedanken.“ Wie auch beim Sektor B und seinen Fans. „Was die abhielten, war grandios.“ Herzliche Gratulation USV!