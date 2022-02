Sorgen bei Favorit MSV 2020

Dass der im Herbst stark spielende Tobias Stöger mit Kreuzbandriss einige Monate fehlen wird, war den Verantwortlichen beim Aufstiegsfavoriten MSV 2020 schon länger klar. Jetzt dürften aber weitere Ausfälle hinzukommen. „Bei Julian Kleibensturz und Tim Reitbauer wissen wir noch nicht genau, wie schwerwiegend ihre Verletzungen sind. Bei Julian dürfte es sich um ein Knochenödem handeln, das auch eine mehrwöchige Pause nach sich ziehen würde und bei Tim stehen noch Untersuchungen an“, so MSV-Coach Marko Amminger. Sollten alle drei Spieler zum Meisterschaftsstart am 26. Februar ausfallen, wären drei absolute Stammspieler der so souverän agierenden Defensive der Grün-Weißen zu ersetzen. Der Winterkönig beeindruckte in den ersten 16 Meisterschaftsspielen der Saison mit nur zwei (!) Gegentreffern.

„Es gilt natürlich dieses Niveau zu halten“

„Es gilt natürlich dieses Niveau zu halten und sollten alle drei fehlen, wird das natürlich keine leichte Aufgabe werden. Wir schauen uns nach zumindest einem Defensivspieler um. Ob wir einen finden, der zur Vereinsphilosophie passt, wird sich zeigen“, so Amminger. Zuletzt konnte beim Testspiel gegen den Aufstiegskandidaten der 1. Klasse Nord Oggau, die Null hinten gehalten werden.

Des Cheftrainers Analyse: „Ja, da haben wir im Vergleich zum ersten Testspiel gegen Neudörfl, das 1:2 verloren gegangen ist, defensiv schon deutlich besser agiert. Trotzdem werden wir uns nach einem möglichen Neuzugang umschauen, auch wenn sich unsere jungen Spieler beim 0:0 gegen Oggau sehr gut verkauft haben. Man darf nicht vergessen, dass sich die Verfolger allesamt verstärkt haben.“