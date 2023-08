Mattersburg gegen Rohrbach! Nicht nur der Bezirk brennt auf das Derby

„Das ist Rapid gegen Austria auf burgenländisch“, bringt es MSV 2020-Trainer Josef Kühbauer kurz aber eindeutig auf den Punkt – und zumindest die Generation 40+ wird wissen, wovon das Mattersburger Urgestein spricht. Waren doch die Duelle, speziell in den 1990er-Jahren, zwischen den beiden Kontrahenten stets voll mit Emotionen, Kampfgeist und randvollen Zuschauertribünen.

Ein ewig jungen Duell als Zuschauermagnet

In der Saison 1993/94 krönte sich der SV Mattersburg damals vor Rohrbach zum Landesliga-Meister. Bis heute sind beide Spiele vor allem wegen den Rekordkulissen in Erinnerung. Während das Gansbären-Stadion mit 4000 Zusehern in der Hinrunde beim 2:0-Sieg des SVR aus allen Nähten platzte, strömten in der Rückrunde gar 7000 Fans ins Pappelstadion, um den 1:0-Sieg des SVM zu sehen.

Ganz so viele werden es diesmal wohl nicht, für die Kicker wird es aber dennoch eine einmalige Erfahrung. Immerhin geht man, gar nicht unrealistisch, von 2000 Zusehern aus. Kühbauer, der damals vor 7000 Fans selbst am grünen Rasen stand, weiß: „Das wird ein Highlight, für Fans und Spieler. Natürlich auch für mich. Ich bin jetzt schon etwas länger dabei, aber bei dieser Partie beginnt es schon ein paar Tage vorher zu kribbeln.“ Genau so sieht es sein Gegenüber, der Gansbären-Coach Karl Rupprecht: „Ich glaube, da brennt mehr als nur der Bezirk auf dieses Spiel.“ Einen Favoriten gibt es in so einem Spiel sowieso keinen: „Mattersburg hat auf alle Fälle viel Qualität, aber sie müssen jetzt auch gegen uns zeigen, was sie drauf haben. Ich denke, dass 5:0 in Lackenbach täuscht ein wenig, weil bei den Mittelburgenländern einige Leistungsträger fehlten.“

Rohrbach hingegen wird nahezu komplett ins Pappelstadion reisen, kommt mit einer soliden Leistung und einem 1:1 gegen Draßmarkt sowie mit Sicherheit der Unterstützung von einigen hundert Gansbären-Fans. Nicht nur deshalb warnt Kühbauer sein Team: „In so einem Derby gibt es keinen Favoriten, keinen Außenseiter. Da kann alles passieren. Damals in unserem Meisterjahr 1993/94 haben wir auswärts auch gegen Rohrbach verloren und waren für viele der Favorit.“

„Jetzt kann ich selbst Geschichte schreiben“

Fakt ist aber, sein Team geht nach dem 5:0-Auftaktsieg selbstbewusst ins Derby. Und voller Begeisterung. MSV-Kapitän Lukas Grimmer, ein waschechter Mattersburger, fiebert dem Auftakt, der mehr als nur ein Heimspiel ist, entgegen: „Das ist eine irrsinnige Vorfreude, wenn ich an Samstag denke. Ich habe als kleiner Bub damals schon die Rivalität und die Brisanz des Derbys mitbekommen. Das ist Geschichte pur und jetzt bin ich selber Teil davon, kann die Geschichte selbst mitschreiben. Wir haben in den letzten beiden Jahren so viel erreicht und uns genau so ein Spiel auch erarbeitet. Sportlich wollen wir genau dort weitermachen, wo wir gegen Lackenbach aufgehört haben. Gelingt uns das, dann bin ich zuversichtlich, dass der Sieger am Ende MSV heißt.“

Verhindern wollen es logischerweise die Gansbären. Deren Kapitän Daniel Tomassovits ist der Meinung: „Das ist auch für mich kein Spiel wie jedes andere. Es ist mehr als nur eine 2. Liga Mitte-Partie, es ist ein Erlebnis für die ganze Region.“ Gleichzeitig stellt der Routinier auch klar: „Es geht aber trotzdem nur um drei Punkte.“ Auf die Tomassovits natürlich hofft, genauso wie auf „zahlreiche Fans aus Rohrbach.“