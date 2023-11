Mattersburger SV: Tobias Stöger, der Unbesiegbare

Seit der MSV2020 in den Meisterschaftsbetrieb eingestiegen ist, ging es steil bergauf: Zwei Aufstiege binnen zwei Jahren und in der dritten Saison rangiert man nun auch wieder ganz oben: Erster Platz in der 2. Liga Mitte, sechs Punkte Abstand vor dem Zweitplatzierten Oberpullendorf. Einen großen Anteil daran hat der erst 19-jährige Tobias Stöger.

Der Innenverteidiger hat nämlich eine eindrucksvolle Kampfmannschafts-Bilanz vorzuweisen: Seit seinem ersten Wettbewerbsspiel absolvierte er 47 Meisterschaftsspiele, dabei gab es 40 Siege, sieben Unentschieden und keine einzige Niederlage. „Dass ich kein einziges Mal verloren habe, das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, bis Trainer Marko Amminger bei unserem Meistertitel in der 1. Klasse mich darauf aufmerksam gemacht hat“, erläutert Stöger, der im Nachwuchs die Ausbildung beim SV Mattersburg und in der Fußballakademie Burgenland genossen hat. Seine größte Stärken und Schwächen bezeichnet er wie folgt: „Ich denke, ich bin gut im Antizipieren, ich kann gut ablesen, wo der Ball hinkommt, der Schnellste bin ich nicht.“

Stöger debütierte einen Tag nach seinem 16. Geburtstag am 21. August 2020 mit dem SV Loipersbach gegen Kroatisch Geresdorf. Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach neun Spielen abgebrochen. Mit dem Neustart beim Mattersburger Fußball war er danach beim MSV von Beginn weg dabei. Auch durch eine schwere Verletzung, die ihn das gesamte Kalenderjahr 2022 außer Gefecht setzte, ließ er sich nicht zurückwerfen, seine kurzfristigen Ziele mit dem Verein definiert er wie folgt: „Wir wollen natürlich aufsteigen und uns danach in der Landesliga etablieren.“ Einer, der ihn seit seinem Kampfmannschaftsdebut begleitet, ist Marko Amminger. Zunächst als Haupt-Trainer in Loipersbach und in Mattersburg, nun als Co-Trainer beim MSV.

„Die Einstellung von Tobi ist einfach top, er ist ein sehr intelligenter Spieler. Und mit seinem jungen Alter spielt er schon fast so routiniert wie der Franz Beckenbauer“, lobt Amminger seinen Schützling.