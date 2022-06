Bad Sauerbrunn: Platz acht ist sicher, jetzt soll Serie halten

Werbung

Der Gedanke an das Hinspiel in Klingenbach bereitete Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser vorab wohl noch Kopfschmerzen, der Auftritt seiner Mannschaft beim Rückspiel in der vergangenen Woche zauberte dem Coach dann ein Lächeln ins Gesicht.

Zur Erinnerung: Im Hinspiel lagen die Kurort-Kicker in Klingenbach nach 80 Minuten 2:0 voran, verloren am Ende mit 2:3. Kremser sprach von der „schlimmsten Niederlage“ seiner Laufbahn. Und auch diesmal lagen die Sauerbrunner klar voran und das mit einer erneut extrem dünnen Personaldecke. Die fand nur langsam ins Spiel, übernahm aber mit Fortdauer der Partie immer mehr das Kommando. Halil Ibrahim Dombayci sorgte nach 38 Minuten für das 1:0, Michal Kozak legte per Elfer vier Minuten später nach und erhöhte auf 2:0.

Spielstand nach 80 Minuten? Richtig, wie im Hinspiel 2:0 für Bad Sauerbrunn. Allerdings ließen die Bad Sauerbrunner diesmal nichts mehr anbrennen, Goalgetter Kozak staubte nach einem Stangenkopfball von Christoph Krenn zum 3:0 ab und fixierte damit den klaren Sieg, der auch Platz acht in der Burgenlandliga sicherstellte.

Und wenn Deutschkreutz aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt macht und Bad Sauerbrunn Güssing sowie Kohfidisch schlägt, dann ist man sogar noch Siebenter. „Ziel ist es, unsere Serie auf sieben ungeschlagene Spiele auszubauen“, so Trainer Heinz Kremser, der gegen Klingenbach wieder einen Debütanten in der Startelf hatte. Der 16-jährige Tormann Felix Ehrenböck stand erstmals bei einem Burgenlandliga-Spiel auf dem Rasen – und das gleich über 90 Minuten und ohne Gegentor.

„Er hat seine Sache ausgezeichnet gemacht, auch dank der Hilfe seiner Vorderleute“, lobte Kremser, der wohl auch in Güssing auf den Youngster setzen wird. Michael Stanislaw ist im Landessüden wieder zurück im Kader des SCBS. Dafür werden Max Estl und Lukas Bukovinsy aus privaten Gründen fehlen. Für Timo Rzucidlo ist die Saison vorzeitig vorbei – Knöchelverletzung.