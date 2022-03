FSG Oberpetersdorf sind „gefährlicher Gegner“ für SC Bad Sauerbrunn

BAD SAUERBRUNN - FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH, SAMSTAG, 15 UHR. Noch immer hat der SC Bad Sauerbrunn in der Rückrunde kein Pflichtspiel in den Beinen. Nach der spielfreien Auftaktrunde fand das Gastspiel in Deutschkreutz zuletzt nicht statt, weil die Hausherren nicht antraten (siehe Seite 69). „Da sind jetzt die zuständigen Leute vom BFV am Zug, die werden sicher wissen, was zu tun ist im Sinne des Regulativs“, so Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser, der sich mit Dingen, die er nicht beeinflussen kann, gar nicht lange beschäftigen will und den Fokus längst auf das erste Spiel der Rückrunde legt. Und in dem heißt der Gegner FSG Oberpetersdorf. Das Tabellenschlusslicht kommt am Samstag in das Wetterkreuz-Stadion. Aber auch wenn die Kurort-Kicker laut Tabelle Favorit sind, stellt Kremser klar: „Das ist ein immens gefährlicher Gegner und wir schauen auch nicht auf den Tabellenplatz. Es ist uns bewusst, dass die FSG nicht absteigen will und sehr gute Fußballer in ihren Reihen hat.“

Schlusslicht kommt mit Selbstvertrauen

Hinzu kommt die Moralinjektion der Mittelburgenländer in Form eines 5:2-Heimsieges gegen Kohfidisch. Die Aufgabe wird also für die Heimischen alles andere als einfach, auch weil sich personell ein möglicher Engpass beim SCBS auftut. Goalgetter Tomas Kubik wird weiterhin nicht einsatzfähig sein. Und nun droht auch Neuzugang Michal Kozak, der nun als Torjäger in die Presche springen sollte, auszufallen. „Er hat sich eine Knieverletzung zugezogen“, so Kremser, der einen Einsatz des Angreifers als fraglich einstuft. Das selbe gilt für einen zweiten Neuzugang: Kozaks slowakischen Landsmann Lukas Bukovinsky. Dessen Lebensgefährtin wurde positiv auf Corona getestet, Bukovinsky ließ deshalb vorsichtshalber das letzte Training aus. Fix ausfallen wird Arnold Ernst, der in seiner Funktion als AKA U16 Co-Trainer im Einsatz ist.