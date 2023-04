Schattendorf: Daheim müssen Siege her!

Werbung

SCHATTENDORF - DEUTSCHKREUTZ; FREITAG, 19.30 UHR. Die Ausgangslage für Schattendorf bleibt jetzt Woche für Woche gleich, wie Trainer Marco Cadek betont: „Wir haben jede Woche eine Art Endspiel, brauchen zwingend Punkte.“ Deshalb will man beim SVS auch von Spiel zu Spiel schauen. Obmann und Tormann Alex Bernhardt weiß: „Es wird eine Frage der Ausdauer, auch mental, der Weg zum Klassenerhalt ist kein Sprint.“ Ein erstes Teilstück ist jetzt die Partie gegen Deutschkreutz.

Die Mittelburgenländer strotzen definitiv nicht vor Selbstvertrauen, holten in der Rückrunde bislang noch keinen Sieg. „Dennoch müssen wir aufpassen, es wird eine fokussierte Leistung brauchen, um Zählbares einzufahren“, so Bernhardt, der aber auf die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft vertraut: „Der Punkt in Rudersdorf hat uns noch einmal zusammengeschweißt. Wir haben in puncto Leidenschaft alles reingeworden und genau diese Mentalität brauchen wir jetzt.“ Genauso wichtig wie die Mentalität ist die personelle Situation und da hat Schattendorf für das Freitags-Spiel gegen die Mittelburgenländer die Qual der Wahl, man kann aus dem Vollen schöpfen. Auch Gerhard Karner, der leicht angeschlagen in Rudersdorf vom Feld ging, wird für die Partie rechtzeitig fit.