Schattendorf: Für Strommer ist nach knapp zwei Jahrzehnten Schluss

Für Andreas Strommer war das letzte Spiel des Herbstdurchgangs in der Burgenlandliga kein gewöhnliches. Mit dem Schlusspfiff beim 2:3 gegen St. Margarethen ging gleichzeitig eine fast 20-jährige Karriere als Aktiver zu Ende.

Der 36-Jährige, der schon mit 17 bei den Mattersburg Amateuren spielte, hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Und blickt auf viele Höhepunkte zurück: zwei Meistertitel in der Burgenlandliga mit Baumgarten oder 2. Liga Mitte-Meister im vergangenen Sommer mit seinem Heimatverein Schattendorf, zu dem er Anfang 2020 nach einer „schönen Zeit in Bad Sauerbrunn“ wechselte.

Schon als Teenager bei Baumgarten geglänzt

„Ich habe mich in Sauerbrunn immer wohlgefühlt, aber dann kam der Anruf aus Schattendorf, die mich in keiner einfachen Zeit brauchten. Da konnte ich nicht absagen und ich hätte Bad Sauerbrunn auch für keinen anderen Verein verlassen“, so Strommer, der dann im Herbst seiner Karriere eben noch einmal Meister wurde, mit Schattendorf in die Burgenlandliga aufstieg und quasi für einen krönenden Abschluss seiner Laufbahn sorgte, die 2003 richtig verheißungsvoll begann. Schon als Teenager glänzte er bei Baumgarten, wo sein damaliger Trainer Bertl Hausmann von seinem Schützling schwärmte: „Andi war ein sehr guter Spieler, schnell und hatte einen tollen Zug zum Tor, war vielseitig einsetzbar.“

Alfred Wagentristl, aktueller Schattendorf-Coach, meint über den 36-Jährigen: „Strems war für einen Provinzklub, wie es Schattendorf ist, ein Ausnahmetalent. Er hat sich in der Regionalliga durchgesetzt, hatte die Chance bei einem Bundesliga-Klub (Anm.: Mattersburg). Dazusagen muss man, dass er vielleicht nicht ganz sein Potenzial ausreizen konnte. Er hatte alle Voraussetzungen für einen Profi und eine noch größere Fußball-Bühne.“ Ähnlich sieht es auch Robert Weinstabl, sein damaliger Trainer beim Ostliga-Klub Sollenau: „Ein wunderbarer Spieler, am Flügel und als Zehner einsetzbar.“

„Es war ein außergewöhnlicher Lebensabschnitt, für den ich sehr dankbar bin.“

Auch wenn mehr möglich war, Strommer will keine seiner Stationen missen: „Es war überall eine gute Zeit, bei manchen Klubs war es aber besonders schön.“ Herausheben will der bescheidene Fußballer nicht wirklich eine Station, lässt sich aber dennoch entlocken: „In Sollenau waren wir ein richtig eingeschworener Haufen. Wir verstehen uns jetzt auch fast zehn Jahre danach noch hervorragend, sind ständig in Kontakt und haben uns erst kürzlich wieder zu einem gemeinsamen Essen getroffen.“

In beinahe zwei Dekaden mit hunderten Spielen gab es für den 36-Jährigen zahlreiche Höhen und Tiefen – viele tolle Momente. An ein Spiel erinnert sich der Schattendorfer aber besonders gerne zurück: „Es hört sich vielleicht komisch an, aber es war eine Partie, in der ich nur zehn Minuten gespielt habe.“

Es war das Spiel in Runde zwei der Saison 2019/20 mit Bad Sauerbrunn auswärts beim klaren Favoriten Parndorf. Strommer kam beim Spielstand von 1:1 in Minute 83 auf das Feld und donnerte in der 93. Minute den Ball via Außenrist ins Kreuzeck – Traumtor, drei Punkte und eine kleine Überraschung. Für „Strems“ war es noch mehr, weil im Parndorfer Kasten Christian Weidinger stand, mit dem er gemeinsam in Sollenau kickte und der weiterhin ein richtig guter Freund ist: „Da ist dem Weidi, dem normal der Schmäh nie ausgeht, nicht mehr viel eingefallen“, schmunzelt Strommer im Rückblick.

Auch wenn dem Kicker bewusst ist, dass er die eine oder andere Etage weiter oben mitmischen hätte können: „Es war ein außergewöhnlicher Lebensabschnitt, für den ich sehr dankbar bin.“ Die Fußballschuhe des Andi Strommer hängen also seit kurzer Zeit am Nagel, ruhiger wird es für ihn deshalb aber nicht.

Zumindest ab dem Frühjahr, weil seine Lebensgefährtin Amanda Domic Zwillinge erwartet, beide erstmals Eltern werden. Zwei Burschen stehen dann ab März/April im Mittelpunkt von Andreas Strommer. Gut möglich also, dass in ein paar Jahren der Name Strommer auf Burgenlands Fußballbühne wieder eine große Rolle spielt. Strems kommentiert es in seiner gewohnt trockenen Art: „Eine Legende hat die Bühne verlassen, zwei kommen demnächst nach.“