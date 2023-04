Schattendorf will mit Schwung ins „Bonusspiel“

Werbung

SCHATTENDORF - OBERWART; SAMSTAG, 17 UHR. Der Tabellenführer kommt ins Grenzstadion. Und das mit einem unfassbaren Lauf. 16 Spiele ohne Niederlage, davon 15 Siege. Zum Vergleich: Schattendorf holte es den letzten neun Partien nur einen Sieg, verlor achtmal. Klar ist, über die Favoritenrolle braucht man nicht diskutieren. Aber Schattendorf holte eben zuletzt den wichtigen Sieg in Markt Allhau und hat nun mit Marco Cadek einen neuen Trainer auf der Bank.

Der will auch gegen Oberwart „alles dafür tun, um am Ende mit Zählbaren dazustehen.“ Auch wenn Cadek völlig klar ist: „Es wird eine unglaublich schwere Aufgabe für uns, wir brauchen einen Top-Tag.“ Der Druck liegt aber logischerweise bei den Gästen: „Für uns ist es ein Bonusspiel“, weiß Obmann und Tormann Alex Bernhardt und ergänzt: „Da rechnet keiner mit uns. Punkten wollen wir trotzdem. Die Moral in der Mannschaft passt, die Stimmung ist nach dem Sieg gegen Markt Allhau sehr gut, auch wenn uns bewusst ist, dass es eines von vielen Endspielen war.“ In dem mit Jakob Koppensteiner, Matyas Kriszonits und Benjamin Koronczai drei wichtige Spieler fehlten, aber gegen Oberwart wieder in den Kader zurückkehren. Cadek verspricht: „Wir werden uns fokussiert auf das Spiel vorbereiten und alles reinwerfen, um eine anständige Partie zu machen. Wir haben gegen Oberwart wenig zu verlieren.“