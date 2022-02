Comeback: Böcskör stand wieder im Tor

So richtig zufrieden war Trainer Heinz Kremser mit dem 3:3 im Test gegen den Tabellenführer der 2. Liga Mitte, Schattendorf, nicht. Die Standards waren dem Coach ein Dorn im Auge. „Da haben wir teilweise nicht optimal agiert.“

Daneben hätte für den Coach der Kurort-Kicker auch die Chancenverwertung besser sein können. Das war es dann aber auch schon mit den Kritikpunkten. Vieles, was Bad Sauerbrunn zeigte, war schon richtig gut. Immerhin erspielte man sich viele gute Torszenen und ließ dabei den Ball gut laufen. Noch erfreulicher als der Auftritt am holprigen Boden in Sigleß waren die Rückkehrer. Arnold Ernst und Christoph Krenn standen ebenso wieder am Feld wie Goalie Markus Böcskör, der nach seiner Rückenverletzung wohl genau Richtung Frühjahrs-Start wieder fit wird. „Noch bin ich nicht komplett bei 100 Prozent, aber es geht derzeit in die richtige Richtung“, befand der Bad Sauerbrunner Schlussmann.

Eine Sorge plagt den SCBS allerdings aktuell, und zwar Offensivmann Tomas Kubik. Der Slowake laboriert an einer Knieverletzung, eine Diagnose steht noch aus. In dieser Woche soll eine MRT-Untersuchung dann Klarheit bringen. Für Bad Sauerbrunn geht es intensiv weiter, am kommenden Samstag hat man eine ganz harte Prüfung. Die Kremser-Truppe muss zum Regionalliga Ost-Klub nach Neusiedl, für den es gleichzeitig die Generalprobe für den Rückrundenstart ist.