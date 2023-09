Apetlon hat neuen Trainer: Mutlu

Vor Beginn der Sommervorbereitung entschied man sich in Apetlon dazu, mit Mustafa Atik als Spielertrainer in die neue Saison zu gehen. Nun hat der Mittelfeldallrounder sich vor kurzem dazu entschieden, das Amt als Trainer zurückzulegen, da seine persönlichen Leistungen darunter leiden würden. Auch der Aufwand, als Spieler und Trainer gleichzeitig zu agieren, sei zu groß gewesen. Nun soll Ramazan Mutlu das Amt des Cheftrainers in Apetlon bekleiden. Eine alles andere als einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Saison gerade erst begonnen hat und die Probleme bereits jetzt äußerst groß sind. Die Seewinkler konnten aus den ersten drei Partien nur einen Punkt holen und befinden sich vor dem FC Mönchhof auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir waren schon im Sommer mit ihm in Verbindung, aber er hat sich damals für eine Pause entschieden, doch jetzt im zweiten Anlauf hat es erfreulicherweise geklappt“, so Obmann Josef Koppi. Man sei mit Mutlu schon seit 2014 immer wieder in Kontakt gewesen, so Koppi.