St. Andrä ist die weiße Weste los

WULKAPRODERSDORF – SANKT ANDRÄ 3:1. Nach 19 Minuten staunten die Gäste nicht schlecht, als Schiedsrichter Eyüp Orman nach einer strittigen Situation die Rote Karte zückte und Jan Ziniel vom Platz schickte. Auch Trainer Heinz Fleischhacker sah danach Rot und musste die Coachingzone verlassen. Doch es kam noch bitterer für die Blau-Gelben - Thomas Dragschitz verwandelte den anschließenden Freistoß und brachte die Heimmannschaft in Führung. Sankt Andrä-Schlussmann Dusan Maluniak musste sich mit einigen Glanzparaden auszeichnen, war beim 2:0, als Luca Zarits frei zum Schuss kam, aber machtlos. Kurz vor der Halbzeit kam es dann zu einem etwas fragwürdigen indirekten Freistoß, bei dem Bence Györvari auf 1:2 verkürzte. Die Gäste versuchten danach alles, um den Ausgleich zu erzielen, mussten aber nach Unstimmigkeiten in der Abwehr den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Wenig später rettete Dusan Maluniak sein Team vor einer noch höheren Niederlage, nachdem er den Elfmeter von Michael Fenk glänzend parierte.

SV Wulkaprodersdorf – FC Veganis Sankt Andrä 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (20.) Dragschitz, 2:0 (32.) Zarits, 2:1 (46.) Györvari), 3:1 (69.) Zarits.-

Rote Karte: Jan Ziniel (19. Torchanceverh.), Heinz Fleischhacker (19. sonst.).-

Reserve: 1:2 (Kain; Busch, Rath).-

SR: Orman Eyüp (W: Schlecht / S: Schlecht).- Wulkaprodersdorf 200.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Felber, Mesicek, Gusek; Fenk, Touati (59. Grafl); Mandl (90. Knopf), Dragschitz, Hudec (85. Richter); Zarits (90. Varadi).

Sankt Andrä: Maluniak; Pfeffer, Ziniel, Janovsky, Durmaz (80. Rath); Kis (45. Sekera), Györvari; Muminovic, Hrdlicka, Mihalik; Sovcik.

SANKT GEORGEN/EISENSTADT - SIEGENDORF 1B 2:2. Nach 15 Minuten war es bereits so weit - Sankt Georgens Samuel Adogbeji kam nach einem Eckball völlig frei per Kopf zum Abschluss und traf zur 1:0-Führung. Doch der Jubel der Gastgeber hielt nicht lange an, denn nur eine Minute später meldeten sich die Rot-Weißen wieder zurück - Christoph Varga spielte einen langen Ball auf Robert Gregull. Der Leistungsträger platzierte einen Kopfball aus relativ weiter Entfernung unter die Latte und überhob damit Schlussmann Alexander Nurschinger. Nur zwei Minuten später kam Samuel Adogbeji nach einem Fehler in der Defensive zum Ball und legte auf Jonas Hahnenkamp quer. Der Mittelfeldmann brachte sein Team erneut in Führung. Im weiteren Spielverlauf gab es Chancen auf beiden Seiten. In der 70. Minute kam Siegendorf erneut zum Ausgleich - nach einer tollen Vorlage scheiterte Tom Fasching zunächst an Nurschinger, konnte jedoch im Nachsetzen verwerten und einen Punkt für seine Mannschaft retten.

Sankt Georgen/Eisenstadt – Siegendorf 1B 2:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (15.) Adogbeji, 1:1 (16.) Gregull, 2:1 (18.) Jonas Hahnenkamp, 2:2 (70.) Fasching.-

SR: Paul Buchecker (SG: Gut / S: Sehr Gut).- Sankt Georgen 200.

Sankt Georgen/Eisenstadt: Nurschinger; Liegenfeld (45. Stefan Hahnekamp), Beck, Por, Karacson; Würzner, Edelbauer; Manninger (73. Franz Hahnekamp), Jonas Hahnenkamp, Jobst (61. Paul Hahnenkamp); Adogbeji (45. Marzi).

Siegendorf: Kruiss; Klikovits, Varga (89. Kager), Renger, Leidl; Ertl (45. Schindler), Stanisic (45. Hosiner), Frank, Gregull; Fasching, Kracunovic (62. Simetits).

ZAGERSDORF - STOTZING 2:0. Die Gastgeber aus Zagersdorf erwischten den besseren Start. Stotzings Christopher Wolf wusste sich in Strafraumnähe nur mit einem Foul zu helfen und bescherte somit einen Freistoß für die Heimmannschaft. Diesen zirkelte Christoph Schaffer unhaltbar ins Eck und erzielte damit die viel umjubelte Führung. Danach flachte die Partie jedoch ab. Es war ein zerfahrenes Spiel zu beobachten, keine der beiden Mannschaften konnte in der Offensive Akzente setzen. Über die meiste Zeit hinaus waren lediglich Halbchancen zu beobachten. Gegen Ende der Partie warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, wodurch sich sehr viele Räume für die Zagersdorfer ergaben. Kurz vor Schlusspfiff sorgte dann ein schön ausgespielter Konter für die Entscheidung - Nino Schanta verwandelte nach einem Ball in die Schnittstelle souverän zum 2:0 und besiegelte damit den Heimsieg.

SC Zagersdorf – UFC Stotzing 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Schaffer, 2:0 (93.) Schanta.-

Reserve: 3:2 (Eisner, Hofstädter, Reiff; Fidan 2).-

SR: Nicolin Fir (Z: Durchschnitt / S: Durchschnitt).- Zagersdorf 144.

Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Barilich, Lang, Wutzlhofer; Javorski, Stocker, Mardaus, Zivanov; Schaffer, Ivancsits.

Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko, Wolf; Kuba, Wasina; Augustin (53. Hamp), Vitek, Fahim; Dragschitz.

TRAUSDORF – SCHÜTZEN 13:0. Früh in der Partie nahm sich Nico Kroyer aus rund 25 Metern ein Herz und zog ab – der Schuss landete knapp unter der Latte im Tor von Schützen-Goalie Stefan Moser. Doch mit dem ersten Treffer war noch lange nicht genug. Wenig später wurde Mario Horvath von Milan Nemeth auf die Reise geschickt, der dann alleine aufs Tor lief. Obwohl dieser noch um die Torjägerkrone kämpft, legte er uneigennützig auf David Szanto ab, der nur noch „danke“ sagen musste. Die Gastgeber ließen nicht locker und hielten an ihrem Spielplan fest. Meist kam man mit genauen Pässen in die Schnittstellen nach vorne und ermöglichte so zahlreiche Eins-gegen-eins-Situationen, durch die die meisten Tore entstanden. Es war ein überzeugender Auftritt der gesamten Mannschaft, die insgesamt satte 13 Tore erzielen konnte. David Szanto und Mario Horvath konnten beide einen Fünferpack verbuchen und besiegelten damit den höchsten Saisonsieg.

SC Trausdorf – UFC Schützen13:0 (8:0).-

Torfolge: 1:0 (13.) Nico Kroyer, 2:0 (27.) Szanto, 3:0 (30.) Szanto, 4:0 (32.) Horvath, 5:0 (35.) Nemeth, 6:0 (38.) Horvath, 7:0 (40.) Horvath, 8:0 (42.) Szanto, 9:0 (47.) Horvath, 10:0 (62.) Horvath, 11:0 (74.) Dervishaj, 12:0 (76.) Szanto, 13:0 (87.) Szanto.-

Reserve: 3:1 (Ugrinovich, Gras 2; Pinter).-

SR: Tihomir Kuzat (T: Sehr Gut / S: Durchschnitt).- Trausdorf 140.

Trausdorf: De Martin; Papp, Frank, Raschl, Nico Kroyer; Kander (81. Gras), Nemeth (81. Schindler), Fuchs (56. Teropsic); Dervishaj (75. Szalay), Szanto, Horvath.

Schützen: Moser (45. Orsi); Schneider, Andreas Maad, Pavitsits, Butter; Csikos, Kölbl (45. Pinter), Böck, König; Streller, Zechmeister.

ZILLINGTAL – PURBACH 1:6. Die Gäste aus Purbach starteten gut in die Partie – Patrick Hanbauer konnte nach einer tollen Kombination auf der rechten Seite den präzisen Stanglpass eiskalt verwerten und den Führungstreffer erzielen. Nur drei Minuten später war es dann Marcell Takacs, der mit seinem schwächeren linken Fuß den Ball flach ins Eck setzte und auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf konnte Felix Zwingl nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte die Unsicherheiten der gegnerischen Abwehr ausnutzen und kurzzeitig auf 2:1 verkürzen. Doch die Freude währte nicht lange, da der Zwingl-Bruder Lukas den Ball nach einem Zuspiel in den eigenen Strafraum unglücklich ins eigene Tor beförderte und den alten Spielstand wieder herstellte. Die nächsten beiden Treffer durch Christian Rosner fielen im Minutentakt. Beim 4:1 überspielte der Stürmer Torhüter Oliver Mauthner nach einem langen Pass in die Spitze. Das 5:1 entstand wie so oft in dem Spiel durch einen Stanglpass, den Rosner über die Linie drückte. Das letzte Wort hatte wieder Marcell Takacs, erneut nach einem Stangler.

SC Zillingtal – UFC Purbach1:6 (1:5).-

Torfolge: 0:1 (7.) Hanbauer, 0:2 (10.) Takacs, 1:2 (19.) Felix Zwingl, 1:3 (25.) Lukas Zwingl (ET), 1:4 (27.) Rosner, 1:5 (30.) Rosner, 1:6 (67.) Takacs.-

Reserve: 2:2 (Aibler 2; Moser, Berger).-

SR: Bence Pandi (Z: Gut / P: Sehr Gut).- Zillingtal 30.

Zillingtal: Mauthner; Fir, Milanovic, Lukas Zwingl, Nikita Bake; Kastler, Turner (62. Simonyan), Felix Zwingl, Cseke, Adrian Bake; Üzen.

Purbach: Piringer; Pogatscher, Gmeiner, Farkas, Wimpassinger; Hanbauer, Dwornikowitsch; Takacs (73. Murlasits), Koller (58. Pfalz), Menschig (48. Schopf); Rosner.

NEUFELD - OSLIP 5:1. Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Nach 25 Minuten setzte Mario Dvornikovich im Eins-gegen-Eins mit Schlussmann Fatih Bas den Ball jedoch knapp neben den Kasten. Danach wurde Leon Woborny ins Spiel gesetzt und verwandelte alleine vor dem Tor. Oslip hielt mutig dagegen, musste kurz nach der Halbzeit jedoch wieder nach einer Chance von Leon Woborny ein Gegentor hinnehmen. Nach knapp 60 Minuten kam Mario Ikic zum Schuss, jegliche Bemühungen von Fabian Dvornikovich, den Ball auf der Linie noch zu klären, blieben allerdings unbelohnt. Doch Oslip meldete sich noch einmal zurück - Julian Regner zirkelte einen Freistoß perfekt ins Eck und belohnte damit die beherzte Leistung der Gäste. Doch die individuelle Klasse der Neufelder bewährte sich beim 4:1, als erneut Mario Ikic nach einem Stanglpass den Ball im Tor versenkte. Den Schlussstrich setzte dann Ryadh Wette, der den Ball nach einem Eckball und einem anschließenden Gestocher im Strafraum über die Linie drückte.

ASV Neufeld – FC Oslip5:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (34.) Woborny, 2:0 (48.) Woborny, 3:0 (59.) Ikic, 3:1 (67.) Regner, 4:1 (69.) Ikic, 5:1 (89.) Wette.- Reserve: 5:1 (Ahmadi, Fritzen, Türkes 2, Sadowski; Meth).-

SR: Josef Haider (N: Durchschnitt / O: Durchschnitt).- Neufeld 100.

Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel, Zivojinovic, Bojovic, Radakovits; Ömer Bas (60. Sebastian Wachter), Woborny (83. Stanojcic), Matthias Wachter (83. Wette), Pichler; Ikic (72. Reuther), Berger (72. Netolicky).

Oslip: Mecs; Fabian Dvornikovich, Marcel Lippl, Janjic, Lukas Lippl; Mihailovic, Gül; Fröhlich, Regner (72. Stricker), Mario Dvornikovich; Hauszbeck.