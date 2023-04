2. Liga Nord: Halbturner Serie geht weiter

Werbung

WINDEN – HALBTURN 0:3. Die Gäste hatten von Beginn weg die stärkeren Szenen und ließen drei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, aus. Zunächst schaffte es Simon Marko nach einer idealen Hoffmann-Flanke nicht, den Ball aus fünf Metern im Tor unterzubringen. Dann schickte Marko Mitspieler Erik Uljaky mit einem tollen Pass auf die Reise – dessen Schuss wurde im letzten Moment noch geblockt. Der darauffolgende Eckball sorgte auch für Gefahr: Erik Takacs nahm volley Maß, schoss aber daneben. „Wir gewinnen das“, war sich Halbturns Trainer Peter Herglotz in der Halbzeit sicher, mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Im zweiten Spielabschnitt musste er aber mitansehen, wie sich sein Verteiger Igor Paldan bei der Abseitsfalle verschätzte und Windens Angreifer Ibrahim Kamasik aus spitzem Winkel zum Schuss kam. Der Abpraller landete bei Nico Pingitzer, Julian Hamm konnte den Schuss gerade noch aus der Gefahrenzone bugsieren. „Wären wir in Führung gegangen, hätte das Ganze auch anders ausgehen können“, meinte Winden-Coach Christian Bauer. Dann aber war es so weit – Marko war auf der rechten Seite durch und legte ideal für Marco Hoffman auf – der Goalgetter traf zum Führungstreffer. Winden musste reagieren, warf alles nach vorne. Das eröffnete den Halturnern Räume im Konter, die sie auch nutzten. Jan Schneider bediente Marko, der endlich seine Ladehemmung ablegen konnte. Marko hatte sichtlich Selbstvertrauen, nur eine Minute später schloss er einen Sololauf erfolgreich ab. „80 Minuten lang waren wir gleichwertig“, so Bauer.

FC WINDEN – USV HALBTURN 0:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (79.) Hoffmann, 0:2 (85.) Marko, 0:3 (86.) Marko. Reserve: abgesagt. SR: Karadag (W: schwach/H: gut).- Bären-Stadion, 280. Winden: Ostojic; Kientzl (65. Kroyer), Speckl, Balazi, Pfeiffer; Savoric, Bauer, Haider; Luscik (46. Pingitzer), Kamasik, Lorenschitz (79. Schock). Halbturn: Leon Summer; Gabura, Paldan, Hamm, Bauer (94. Bastian Talos); Zinkl, Takacs; Uljaky (94. Knöbl); Hoffmann (86. Reeh), Schneider (86. Fuchs); Marko.

UFC PAMA – SK PAMA 3:3. Das Ortsduell in Pama endete mit dem gleichen Resultat wie einen Tag später das große Wiener Derby enden sollte. Die Gäste starteten mit viel mehr Elan in die Partie und brachten die – zunächst wankende – UFC-Abwehr immer wieder in Bedrängnis. Nach nicht einmal zwei Minuten gelang Edison Da Silva schon der Führungstreffer. Nun folgten jede Menge gute Möglichkeiten – die allerbeste davon hatte Christian Hafner mit einem Kracher aus der Distanz. Anstatt den Vorsprung auszubauen, drehten die Hausherren die Partie. Christoph „Totti“ Werdenich scheiterte zunächst noch an SK-Tormann Maximilian Rupp, gegen den Nachschuss von Lukas Macho war er aber machtlos. Dann wurde „Totti“ ideal freigespielt und hob den Ball zum 2:1 in die Maschen. Doch kurz darauf leistete sich UFC-Keeper Martin Hajzmanek nach einem Rückpass ein Black-Out. Sein unnötiges Zögern nutzte Marcel Szikonya schamlos aus – 2:2. „Ich habe gedacht, ich grabe mich auf der Stelle ein“, so ein fassungsloser UFC-Trainer Michael Guttmann. Die SK-Kicker ließen dann noch weitere gute Möglichkeiten liegen, was sich rächen sollte, da Macho knapp vor dem Pausenpfiff nochmals traf. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die Partie besser im Griff, kamen aber nur zu Halbchancen. Nach rund einer Stunde riss der Faden, die SK-Mannen warfen alles nach vorne – ein Lattentreffer war die vorläufige Ausbeute. Der kämpferische Aufwand wurde aber dennoch belohnt, Da Silva sorgte für den späten Ausgleich.

UFC PAMA – SK PAMA 3:3 (3:2).- Torfolge: 0:1 (2.) Da Silva, 1:1 (12.) Macho, 2:1 (19.) Christoph Werdenich, 2:2 (21.) Szikonya, 3:2 (45.) Macho, 3:3 (89.) Da Silva. Reserve: abgesagt. SR: Wisak (U.P: gut/S.P: gut).- UFC-Arena, 400. UFC Pama: Hajtmanek; Simon Werddenich, Benedikt Förster, Szegner, Andreas Roth (34. Homola); Gallus, Stulajter; Macho (79. Lesko), Mikovcak, Raffael Förster; Christoph Werdenich. SK Pama: Rupp; Ondrej Pipiska (63. Sebastian Roth), Pototschnig, Hafner, Bencsik; Da Silva, Miroslav Pipiska, Simoncic, Czibula; Szikonya, Nosko (63. Ruppitsch).

STEINBRUNN – WALLERN 4:0. Holpriges Terrain, hoher Rasen – beide Mannschaften versuchten aber, spielerisch das Beste daraus zu machen. Dabei hatten die Hausherren zunächst Vorteile – Thierry Ahissan sowie Robert „Bobby“ Wallentits klopften schon einmal im gegnerischen Strafraum an. Doch die Gäste versteckten sich nicht. Nach einem guten Dribbling attackierte ASV-Kicker Mateas Lemut Wallerns Zehner Filip Kusalik zu ungestüm – Elfmeter. Kusalik trat selber an, scheiterte aber mit seinem Schuss an Tormann Lukas Mock, der die Ecke erraten hatte. Die Steinbrunner pressten in den richtigen Momenten gut an. Wallentits erfüllte die Vorgabe von Trainer Mario Töltl, setzte die Innenverteidigung unter Druck. Ein individueller USC-Patzer, Ahissan war zur Stelle und sagte artig „Danke“. Im zweiten Spielabschnitt suchten beide Teams weiter nach spielerischen Lösungen. Wallerns Patrick Mayer war einmal durch, stand jedoch bei seinem Schuss – der in Richtung leeres Tor rollte – im Abseits. Nach rund einer Stunde wurde es ruppiger, geschuldet wohl dem Umstand, dass bei den Gästen die Kräfte schwanden. Ahissans zweiter Treffer war der Knackpunkt. Der Torjäger legte dann noch einmal nach und auch Gabor Hegedüs durfte jubeln – mit seinem schwächeren, linken Fuß schlenzte er den Ball gekonnt zum 4:0-Endstand ins kurze Eck.

ASV STEINBRUNN – USC WALLERN 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (31.) Ahissan, 2:0 (67.) Ahissan, 3:0 (82.) Ahissan, 4:0 (84.) Hegedüs. Reserve: abgesagt. SR: Bukvic (S: gut/W: gut).- Steinbrunn, 150. Steinbrunn: Mock; Mezgolits (66. Dörflinger), Belcar (87. Grasmuck), Lemut; Schöttel, Bence Harangozo; Wallentits, Senger, Csongor Harangozo (87. Rauhofer); Ahissan, Varga (39. Hegedüs). Wallern: Schwarz; Steiner (88. Wieser), Haider (74. Kampf), Morhac, Thell; Engelbert; Janisch, Perlinger (46. Theiler); Kusalik; Jass (58. Pichler), Mayer.

ILLMITZ – PAMHAGEN 2:2. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und kamen zu den ersten Möglichkeiten, ließen aber zunächst die Effizienz vermissen. Nach einer halben Stunde war es aber dann so weit: Erwin Gartner bediente Thomas Zwickl per Laufpass, der noch UFC-Tormann Libor Hrdlicka umkurvte und den Ball ins Tor schob. Bald darauf war es Wolfgang Gmoser, der die Chance zum 2:0 ausließ. Pamhagen kam auf und hätte einen Elfmeter erhalten müssen. Nach einem Foul von Thomas Zinkl an Niklas Moser verlegte Schiedsrichter Slavica Stojanovic den Tatort außerhalb des Strafraums. „Das Foul war mindestens einen Meter innerhalb des Sechzehners“, gab auch Illmitz-Trainer Markus Tschida zu. Die Gäste kombinierten unbeirrt weiter, Marcel Schopf gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Im zweiten Durchgang wurde Thomas Zwickl hart genommen, diesmal gab es einen Elfmeter, welchen Gmoser zur abermaligen Illmitzer-Führung verwandelte. Pamhagen übernahm nun das Kommando – Christoph Koppi, David Fleischhacker und Stefan Andert kamen zu tollen Möglichkeiten, Bence Orzagh wurde einmal grenzwertig gestoppt. Der verdiente Ausgleich fiel spät, aber doch: Schopf stand in der Schlussminute nach einem Stanglpass alleine und traf ins Netz.

FC ILLMITZ – UFC PAMHAGEN 2:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (28.) Thomas Zwickl, 1:1 (37.) Schopf, 2:1 (49., Elfmeter) Gmoser, 2:2 (90.) Schopf. Reserve: abgesagt. SR: Stojanovic (I: gut/P: gut).- Illmitz, 200. Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker, Kutaj, Hanzel, Zinkl; Wegleitner, Baumholzer; Salzl (88. Lang), Gartner (63. Loos), Gmoser; Thomas Zwickl (71. Michael Zwickl). Pamhagen: Hrdlicka; Molnar (65. Munzenrieder), Wolfgang Leyrer, Pirka, Stefan Andert; Szalai, Orzagh, Oliver Thüringer; David Fleischhacker (87. Unger), Schopf, Koppi.

ASV DEUTSCH JAHRNDORF - UFC TADTEN abgesagt.-

SC KITTSEE - SV WIMPASSING abgesagt.-

SC GATTENDORF - FC MÖNCHHOF abgesagt.-