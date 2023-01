Ein Heimkehrer und ein Neuling für Pamhagen

Werbung

„Der verlorene Sohn ist wieder da“, schmunzelte Pamhagens Obmann Reinhard Csida, nachdem Adam Szalai seine Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt hatte. Der 25-jährige Ungar trug bereits von Sommer 2017 bis zur Winterpause des Vorjahres den Dress der UFCler.

Damals bat er um einen Wechsel in seine Heimat, da aufgrund der Corona-Krise nicht sicher war, ob der Amateurfußball in Österreich im Frühjahr 2022 erlaubt sein wird (dem war aber nicht so). Ein Jahr lang schnürte er seine Packler für den Viertligisten FC Bácsa. „Er kennt Trainer, Mitspieler und kennt den Hausbrauch unseres Vereins“, freuen sich Csida und Trainer Hans Thüringer unisono über die Rückkehr des Mittelfeldspielers.

Für die Defensive wurde Bencze Orságh verpflichtet. Der 28-Jährige (kommt wie Szalai ebenfalls aus Györ, arbeitet bei einer Bank in Wien und spricht perfekt Deutsch) kann sowohl als Sechser oder Innenverteidiger eingesetzt werden. Den burgenländischen Fußball kennt er sehr gut – vor seinem Engagement in Forchtenstein war er auch schon in Schattendorf sowie St. Andrä aktiv (mit einer Zwischenstation in Vösendorf).

Abschied von Adam Cribany

Die beiden Transfers waren – laut Csida – notwendig, da man sich einerseits von Adam Cribany getrennt hatte und andererseits im Kampf gegen die hinteren Regionen auf Nummer sicher gehen will. „So ist Abwehr-Boss Tamas Pirka im ersten Spiel der Rückrunde gesperrt“, weiß der Klub-Chef.

„Ob Oliver Thüringer, Felix Kandelsdorfer oder Wolfgang Leyrer während der Vorbereitung fit werden, ist ebenfalls ungewiss.“ Somit ist der Kader wieder etwas breiter aufgestellt. Los geht es für die Pamhagener am kommenden Freitag.