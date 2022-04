SC Apetlon: Die Angst vor dem Elfmeter

Werbung

Die Erzählung des Dichters Peter Handke – Die Angst des Tormanns beim Elfmeter – aus dem Jahr 1970 müsste in Apetlon etwas umgeschrieben werden. Denn stets, wenn ein Apetloner zum Elfmeter antrat, hatte der Schütze gegenüber dem Goalie zuletzt fünfmal das Nachsehen.

Drei wichtige Penalties hat man in der Rückrunde bereits vergeben. Im ersten Spiel des Frühjahres lag man im Sechs-Punkte-Derby gegen Wallern 0:1 im Rückstand. Dann vergab Andrej Nemec einen Strafstoß zum möglichen Ausgleich. Am Sonntag, beim Tabellenführer in Mönchhof, war es noch dramatischer. Nach nur vier Minuten trat Fatih Demir zum Elfmeter an, scheiterte aber an Keeper Jozef Hros. Wer weiß, wie der weitere Spielverlauf der Partie ausgesehen hätte. Es blieb nicht beim einzigen Elferpfiff in dieser Partie.

„Überzeugt, dass wir bald anschreiben“

Die Apetloner lagen zwar 0:2 hinten, ein Anschlusstreffer hätte das Team wieder ins Rennen gebracht, die sogenannte zweite Luft hätte den Gästen gutgetan. Aber Lukas Kissak verschoss bei seinem Comeback auch einen Elfmeter. Hätte man jeweils getroffen, wären vier – statt null – Punkte auf der Habenseite, Platz elf statt 13. „Die Moral innerhalb der Mannschaft passt“, weiß Obmann Josef Koppi. „Man hat in Mönchhof nicht gemerkt, wer Erster oder Letzter ist.“

Ob die Fehlschüsse das Team noch enger zusammenrücken lassen? „Langsam, aber sicher funktioniert auch das Positionsspiel“, meint Trainer Franz Viertl. „Ich bin davon überzeugt, dass wir bald anschreiben.“ Dringend nötig – vielleicht schon am Sonntag, 16.30 Uhr, gegen Winden. Eventuell übt man bis dorthin auch das Elfmeterschießen?