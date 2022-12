Tadten tauscht den Trainer aus

Werbung

Beim Nachzügler (stolze fünf Punkte fehlen auf den Vorletzten Wallern) wird nichts unversucht gelassen. Janos Laczko, der nach dem Rücktritt von Christoph Tischler (in der Zwischenzeit als Andau-Trainer engagiert worden) übernommen hatte, gelangen lediglich vier Punkte. Zu wenig anscheinend, um ihm weiter das Vertrauen auszusprechen.

Auch die Sprachbarriere – er verständigte sich mit den Slowaken auf Englisch, was bei den heimischen Kickern nicht immer gut ankam – wird einer der Hauptgründe gewesen sein. Ab dem Start der Vorbereitung zur Rückrunde übernimmt nun Rainer Weiß das Coaching. Der neue Trainer kam über Vermittlung von Neo-Stürmer Aleksandar Stanojcic, der mit Weiß einst bei Ebreichsdorf zusammen gearbeitet hatte.

„Mit Tadten waren die Gespräche sehr gut und konstruktiv. Sie waren sehr bemüht um mich. Hinzukommt, dass sie mit Aleksander Stanojcic einen ehemaligen Spieler von mir geholt haben. Der Klub spielt um den Klassenerhalt. Sicher keine einfache Aufgabe. aber mit den vielen Neuzugängen bin ich sehr positiv gestimmt, zumal alle bereit sind an einem Strang zu ziehen“, so Neo-Trainer Weiß. Der Sportliche Leiter Christian Pelzmann machte also rasch Nägel mit Köpfen und nahm ihn als Betreuer (zuvor in Baden und auch in Leobersdorf) unter Vertrag. Zurzeit weilt Weiß noch in den USA, seine neue Mannschaft wird er erst im Jänner kennenlernen. Neue Gesichter wird es einige geben: Neben Innenverteidiger Samuel Hegyi ist jetzt auch Lazar Pavic – 28-jähriger Mittelfeldspieler, zuletzt in Velm – nach Tadten übersiedelt.