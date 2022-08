„Tischi“ hört in Tadten auf

Werbung

In Summe hat für ihn das Gesamtpaket nicht mehr gepasst – Christoph „Tischi“ Tischler legte nach der 1:3-Niederlage in Pamhagen sein Amt als Trainer zurück. „Da hat viel mitgespielt“, so das Tadtener Urgestein. „Ich habe andere Werte und Vorstellungen vom Fußball, hatte das Gefühl mehr reinzustecken, als dann herausgeschaut hat. Zudem bin ich ja ins Ortsleben eingebunden. Da fällt das Spiel aus Nähe und Distanz zur Mannschaft schwer.“ Auf jeden Fall bleibt Tischler dem Verein als Funktionär erhalten, man wird ihn weiterhin bei den Spielen antreffen. An den Spielern lässt er kein schlechtes Haar: „Das sind alles gute Kicker, als Mannschaft haben sie aber nicht so funktioniert wie ich es gerne gehabt hätte.“ Ein weiterer Grund war seine BFV-Sperre. Im Rahmen des Sportfests im Juli wollte man in Tadten ein Spiel gegen eine ungarische Mannschaft online anlegen, was nicht klappte. Ein befreundetes Team war zum Fest eingeladen, sprang „offiziell“ für den Spielbericht ein, angetreten sind dann aber die Ungarn. Tischler wurde vom BFV zunächst bis Ende der Hinrunde gesperrt, in der Vorwoche aber begnadigt. „Das war alles ziemlich zermürbend“, so der Coach.

In der Zwischenzeit ist Sport-Obmann Christian Pelzmann, der Tischlers Rücktritt nachvollziehen kann, auf der Suche nach einem Nachfolger. „Jetzt gibt es einmal eine interimistische Lösung“, erklärt er. Gerüchten zufolge wurde schon mit einem Kandidaten verhandelt: Kurt Baumann, noch bis Sommer Trainer in Au/Leithagebirge, könnte neuer Coach werden. Der 66-jährige Stixneusiedler gilt als einer, der den Kickern auch die „Wadln nach vorne richten“ kann.