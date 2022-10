Winden als bärenstarkes Team

Werbung

Schon seit geraumer Zeit war man in Winden auf der Suche nach Funktionären, die im Bereich der sportlichen Leitung zum Einsatz kommen. In diesem Bereich optimal organisiert zu sein, ist ein wichtiges Fundament, damit in der Kampfmannschaft erfolgreich gearbeitet werden kann.

Fündig wurde man in den eigenen Reihen. Mit dem 47-jährigen Max Huszar und dem 32-jährigen Lukas Gorgosilich konnten zwei Nachwuchstrainer für diese Position in Doppelbesetzung engagiert werden. Beide werden jedoch ihre Jugendmannschaften weiter betreuen.

Gorgosilich und Huszar haben Konzept erarbeitet

Komplettiert wird das Team mit Franz Schock, dem langjährigen Sektionsleiter des FC Winden. Das Ziel sowie die Aufgaben des Trios sind vorrangig, Struktur und Ordnung in den Spiel- und Trainingsbetrieb zu bringen. Das Heranführen der Youngsters in Richtung Reserve und Erste soll ebenfalls abgedeckt werden.

„Der Verein ist an uns herangetreten und hat uns ersucht, die Funktionäre zu entlasten“, erläutert Gorgosilich. „Daraufhin haben Max Huszar und ich ein Konzept erarbeitet und präsentiert. Es geht darum, ein Leitbild vorzulegen und dieses auch in aller Konsequenz durchzuziehen. Im Klub sowie im Kader herrscht riesiges Potenzial. Deswegen freuen wir uns schon auf die Aufgabe und bedanken uns für das Vertrauen.“