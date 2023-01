Winden fixiert Verstärkung

Werbung

Nach dem Ende der Hinrunde tat sich beim aktuellen Tabellenfünften einiges – und vor allem Unerwartetes. Zoltan Fekete trat als Trainer zurück, laut eigener Aussage wünschte er sich eine sportliche Auszeit. Dann bat Offensivspieler Filip Turlik den Vorstand, seinen Vertrag aufzulösen – den Angreifer zog es aus persönlichen Gründen in die Heimat.

Die nächste Hiobsbotschaft folgte: Flügelflitzer Maximilian Moro sah seine persönliche sportliche Zukunft gefährdet und übersiedelte zu Nachbar SC Breitenbrunn, mit dem er in der Rückrunde das Projekt Aufstieg in die 2. Liga Nord in Angriff nehmen möchte. Die sportliche Leitung rund um Markus Huszar war nun voll gefordert und krempelte die Ärmel hoch. „Wir sind im Nordburgenland sicher eine gute Adresse“, meinte Huszar. Spätestens nach der Verpflichtung von Christian Bauer als neuem Chefcoach musste man dem Funktionär recht geben. Dem neuen Coach wurde der Auftrag gegeben, vor allem die heimischen Talente zu fördern und einzubauen. „Vielleicht ergibt sich ja ein Schnäppchen“, meinte der Trainer nach seiner Verpflichtung. Dem ist nun so – der 21-jährige Slowake Marek Luscik kommt von den SF Berg, war zuvor schon in Laa/Thaya.

„Somit sind alle Transfers abgeschlossen“, erläutert Huszar. „Wir verfügen jetzt über einen Stamm an gestandenen Kickern und können vermehrt auf die eigenen, hungrigen Youngsters setzen.“